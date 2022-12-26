38 haftalık hamile Kübra, karnındaki bebeğiyle öldü

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Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde, 38 haftalık hamile Kübra Tavas (25), eşi tarafından evde hareketsiz halde bulundu. Tavas'ın öldüğü belirlenirken, karnındaki bebeği de kurtarılamadı. Tavas'ın cesedi, ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıpa gönderildi.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Yatağan'ın Hacıbayramlar Mahallesi'nde meydana geldi. Yatağan Termik Santrali'nde işçi olarak Hüseyin Tavas (26), iddiaya göre, mesai bitiminin ardından geldiği evinde, eşi Kübra Tavas'ı salonda hareketsiz yatarken buldu. Tavas'ın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. 38 haftalık hamile olduğu belirlenen Kübra Tavas, karnındaki bebeğin yaşama ihtimali üzerine Yatağan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada çekilen ultrasonda bebeğin de öldüğü belirlendi. Tavas'ın cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kübra Tavas'ın otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınan cenazesi, Hacıbayramlar Mahallesi'ndeki evlerinin önüne getirildi. Helallik alınıp, kılınan namazın ardından Tavas'ın cenazesi gözyaşları arasında mahalle mezarlığında toprağa verildi. (DHA)FOTOĞRAF DHA-Genel Türkiye-Muğla / Yatağan Cavit AKGÜN

2022-12-26 17:01:54



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