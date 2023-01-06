Bodrum sokaklarına develer çıktı, turistler fotoğraf çektirdi

Fırat AKAY/BODRUM(Muğla),(DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, gerçekleştirilecek olan 'Deve Güreşi Festivali' öncesinde davul zurna eşliğinde 20 deve kent merkezinde dolaştı. Şaşıran turistler cep telefonlarıyla fotoğraf çektirdi.
Kızılağaç Mahallesi´ndeki Kızılağaç Deve Güreşi Alanı´nda her yıl geleneksel olarak düzenlenen Deve Güreşi Festivali, bu yıl 8 Ocak Pazar günü yapılacak. Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinden çok sayıda devenin güreştirileceği etkinlik öncesi, develer Bodrum´un cadde ve sokaklarında yürüdü. Eski Otogar´dan 20 deve ile başlayan yürüyüşü, davul zurna eşliğinde Cevat Şakir Caddesi´nden Bodrum Belediye Meydanı´na ulaştı. Yerli ve yabancı turistler develere yoğun ilgi gösterirken, o anlarda fotoğraf çektirdi. Bir süre İskele Meydanı´nda davul zurna eşliğinde bekletilen develerin, daha sonra Neyzen Tevfik Caddesi´nde geçişi sürdürüldü. Develer daha sonra tekrar otogara götürüldü.(DHA)
DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY
2023-01-06 17:31:11
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