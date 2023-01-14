Fethiyespor, Zonguldak Kömürspor'u konuk edecek

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FETHİYE, (DHA) - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ilk yarısını 22 puanla 12'nci sırada tamamlayan Fethiyespor yarın evinde Zonguldak Kömürspor'la karşı karşıya gelecek. Fethiye İlçe Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak karşılaşmada Yücel Büyük görev alacak. Fethiyespor ilk yarının son iki maçında 1'er mağlubiyet ve beraberlik elde etti. Sezonun ilk yarısında oynanan maçı ev sahibi Zonguldak Kömürspor 4-2 kazandı. DHA-Spor Türkiye-Muğla / Fethiye FETHİYE, (DHA)

2023-01-14 10:48:22



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