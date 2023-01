Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bay Kemal, teröristlerle dirsek dirseğe dolaştın (3)

'SOSYAL YARDIMLARIN YELPAZESİNİ GENİŞLETTİK'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğrenci Sarayı'nda sivil toplum kuruluşları (STK) temsilcileri ve muhtarlarla buluşmasının ardından Fethiye ilçesindeki Şehir Stadyumu'nda vatandaşlara seslendi. İstihdamı en yüksek seviyeye çıkardıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fethiye'yi bir başka görüyorum. Bir başka coşku var Fethiye'de. Tüm hizmetleri başlangıç olarak kabul ediyoruz. Asıl hedefimiz altyapı üzerinde çok daha büyük hayallerimizi inşa etmektir. Desteği yine sizlerden bekliyoruz. Dünya krizden krize savruluyor. Ardı arkası kesilmeyen sarsıntılarla ekonomi sistemi temellerinden çatırdıyor. Türkiye olarak biz daha büyük hedeflere yürüyoruz. Biz her dönem olduğu gibi salgından beri, hayat pahalılığı sürecinde milletimizin yanında yer aldık. İstihdamı en yüksek seviyeye çıkardık. Sosyal yardımların yelpazesini genişleterek vatandaşımızı kimsesiz bırakmadık. Türkiye'nin yıldızı her geçen gün daha da parlıyor" dedi.

'EY YUNAN, USLU DURDUĞUN MÜDDETÇE SENİNLE İŞİMİZ YOK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, rakiplerin ve hasımların boş durmadığını belirtip, "Anlaşmaları bozmak için her yolu deniyorlar. İçeriden birileri de değirmenine su taşıyor. Kazanımlar sağlamışsak, hep birlikte sahip çıkmalıyız. Göreve geldiğimiz zaman savunma sanayiinde yerlilik yüzde 20 idi, şimdi yüzde 80. Artık İHA'larımızı SİHA'larımızı yapıyoruz. Kızılelma'mız da var. Seri üretime başladığımız zaman F-16'nın taşıdığı bombayı taşıyacak. Yunan ne diyor? Bu çılgın Türkler ne yapıyor? İzmir'den denemeler yapıldı. Oradan atılacak bir füze bunları ürkütmeye başladı. Ben de diyorum ki, Ey Yunan, uslu durduğun müddetçe seninle işimiz yok" açıklamalarında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sizler, kimlerin ülkenin kazanımlarından karalar bağladığını biliyorsunuz. Bir masa etrafından toplanıp, dağılanların ülkeye hayrı olmadığını biliyorsunuz. 2023 seçimlerinde iradenize, oyunuza sıkı sahip çıkmanızı istiyorum. Menderes'in 1950'de 'Söz milletindir' diyerek açtığı yolu 2023'te 'Söz de karar da milletindir' diyerek menziline yaklaşacağız." (DHA)Cavit AKGÜNTolga TAHÇI/ MUĞLA, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla Cavit AKGÜNTolga TAHÇI

2023-01-14



