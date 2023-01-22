Bodrumspor - Ankara Keçirörengücü: 1-2

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor



Fırat AKAY / BODRUM, (DHA)STAT: Bodrum İlçe

HAKEMLER: Ozan Ergün, Erkan Akbulut, Cemal Alpay

BODRUMSPOR: Sousa Erkan (Dk. 78 Orgill) Süleyman, Samet (Dk. 87 Apti Mert), Koray (Dk. 72 Hakan), Kenan (Dk. 87 Omar İmeri), Üzeyir, Onur, Gökdeniz, Cenk, Recep (Dk. 46 Aminu Umar )

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ: Metin Muharrem, Aykut, Hamza (Dk. 53 Dembele), Abdullah (Dk.71 Bardhi), Muhammed (Dk. 46 Anderson), Melih (Dk. 85 Musa Caner), Mikail, Erhan, Bekir, Erkam

SARI KARTLAR: Koray, Onur, Kenan (Bodrumspor) Erhan, Melih, Metin, Erkam (Ankara Keçiörengücü)

GOLLER: Dk. 50 (P) Kenan (Bodrumspor) Dk. 26 Melih, Dk. 75 Bekir (Ankara Keçiörengücü), Spor Toto 1'inci Lig'de zirve mücadelesi veren Bodrumspor evinde önemli rakiplerinden Ankara Keçiörengücü'ne 2-1 yenilerek avantaj kaybetti. Konuk takım 26'da Melih'in golüyle öne geçti: 0-1. Bodrumspor, 50'nci dakikada penaltı kazandı ve Kenan atışı gole çevirdi. Ankara Keçiörengücü 75'te Bekir'le yeniden üstünlük sayısını yakalarken, kazanmasını bildi. Bu skorun ardından Bodrumspor 6 maç aradan sonra yenilip 35 puanda kaldı. Ankara Keçiörengücü ise 36 puana yükseldi ve Süper Lig yolunda iddiasını güçlendirdi. 5'inci dakikada etkili gelen Bodrumspor'da ceza sahası içinde topla buluşan Kenan Özer rakip oyuncunun müdahalesiyle yerde kaldı. Orta hakem penaltı kararı verirken, VAR sonrası penaltı iptal edildi.

26'ncı dakikada konuk ekip öne geçti. Ankara Keçiörengücü'nde ceza sahası içinde topla buluşan Melih'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

29'uncu dakikada sağ kanattan gelişen atakta Bodrumspor'da topla buluşan Samet'in vuruşunda top az farkla auta çıktı.

45+2'nci dakikada sağ kanattan gelişen atakta Gökdeniz'in ceza sahasına yaptığı ortada Koray'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. VAR kararıyla gol geçersiz sayıldı.

50'inci dakikada Bodrumspor penaltı kazandı. Ceza sahası içinde topla buluşan Cenk, rakip oyuncunun müdahalesi sonrası yerde kalınca hakem Ozan Ergün, penaltı kararı verdi. Penaltı vuruşunu Kenan gole çevirdi: 1-1.

75'inci dakikada ceza sahasına yakın bir noktada serbest vuruş şansı yakalayan Ankara Keçiörengücü'nda topun başına geçen Bekir'in vuruşunda top baraja çarparak ağlara gitti: 1-2.

Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, kazanan Başkent temsilcisi oldu. DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum FIRAT AKAY

2023-01-22 15:53:45



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