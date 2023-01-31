Motosikleti yüzüstü yatarak kullanan kasksız sürücüye 5 bin 451 lira ceza

Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA) - MUĞLA'da, motosikletini kasksız ve yüzüstü yatarak kullanan ve sosyal medyada bu anlardan görüntüleri paylaşılan S.B.'ye (16), 5 bin 451 lira ceza kesildi.
Fethiye ilçesi Karaçulha çevre yolunda kasksız sürücü S.B., bir anda motosikletin üzerine yüzüstü yattı. Motosikleti bu şekilde kullanan ve zaman zaman hızını 100 kilometreye kadar çıkaran sürücü hem kendisinin hem de trafiktekilerin can güvenliğini tehlikeye attı. Diğer sürücüler tarafından araç kamerasıyla görüntülenen tehlikeli yolculuk, sosyal medyada paylaşılınca tepki topladı.
llçe merkezinde polis ekiplerince durdurulan motosiklet sürücüsü S.B.'ye 'trafik güvenliğini tehlikeye sokma', 'kurallara uymama' ve 'kask takmama' suçlarından toplam 5 bin 451 lira ceza kesildi. (DHA)FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN
2023-01-31 16:57:25
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