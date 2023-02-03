Bodrumspor deplasmanlarda coştu 



BODRUM, (DHA) - Spor Toto 1'inci Lig'de pazartesi günü İstanbul'da Eyüpspor'la Süper Lig'e yükselme yolunda kritik maça çıkacak Bodrumspor son haftalarda deplasmanlarda çok başarılı sonuçlara imza attı. Sıralamada 38 puanla 3'üncü sırada yer alan Ege ekibi son 5 dış saha karşılaşmasında 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Son yenilgisini İstanbul'da Pendikspor'a karşı 3-0'lık skorla alan Bodrumspor, Altaş Denizlispor'la golsüz berabere kaldı. Bodrumspor bu beraberliğin ardından rakip sahada oynadığı son 4 maçı da kazanmayı bildi.

Bodrumspor, İzmir'de Altınordu'yu 2-0 yenerken, yine aynı şehirde Göztepe engelini 1-0'la aştı. Bodrumspor ardından Yeni Malatyaspor'u 3-1 devirdi ve geçen hafta da Adanaspor'u 2-1 yenmeyi başardı. Deplasmanlarda son 5 maçta 13 puanı hanesine yazdıran yeşil-beyazlılar Süper Lig yolunda önemli engelleri aştı. Eyüpspor deplasmanına da galibiyet için çıkacaklarını ifade eden Teknik Direktör İsmet Taşdemir, "Rakibimiz 41 puanla 2'nci sırada yer alıyor. Bu maçı kazanırsak adımızı ilk 2 sıranın içine yazdıracağız. Son maçlarda deplasmanlarda çok iyi işler yaptık. İstanbul'da da aynı grafiği sürdüreceğimize inanıyorum" diye konuştu. DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum BODRUM, (DHA)

2023-02-03 12:09:49



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