Bodrum'da hortum, dolu ve sağanak

Fırat AKAY/BODRUM, (Muğla),(DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde hortum, dolu, rüzgar ve kuvvetli sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Denizde meydana gelen hortum anbean kameralara yansıdı.
Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü Muğla ve çevresi için sağanak uyarısı yaptı. Bodrum'da öğle saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak etkili oldu. Sağanak yerini yer yer doluya bıraktı. Dolu nedeniyle kentin birçok noktası beyaza büründü. Öte yandan Yalıkavak, Bitez ve Akyarlar açıklarında hortum meydana geldi. Hortum paniğe neden olurken o anlar
o anlar cep telefonu ile görüntülendi. Hortumlar, karaya ulaşmadı. Yarımada genelinde birçok cadde ve sokaklarda yoğun su birikintileri meydana geldi. Araç sürücüleri ve yayalar zaman zaman zor anlar yaşadı. Yağmurun kent genelinde aralıklarla kuvvetli bir şekilde sürmesi bekleniyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY
2023-02-03 14:30:27
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