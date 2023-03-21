Bodrumspor düşüşe geçti



BODRUM, (DHA) - Spor Toto 1'inci Lig'de 27'nci haftanın kapanış maçında üst sıralardaki rakibi Sakaryaspor'a da deplasmanda 2-1 mağlup olan Bodrumspor büyük düşüşe geçti. Son 5 maçta 4, üst üste de 3 mağlubiyet alan yeşil-beyazlılar aylarca ortak olduğu ilk 2 yarışının çok uzağında kalırken, Play-Off'u da riske atmaya başladı. Lider Yılport Samsunspor'un 13, ikinci Eyüpspor'un ise 12 puan gerisine düşerek Süper Lig'e direkt çıkacak ilk 2 sıra için havlu atma noktasına gelen Bodrumspor, son maçlarda yarıştaki önemli rakiplerine yenildi.

Son 5 maçta sadece alt sıralardan uzaklaşmaya çalışan Altay karşısında 2-0 galip gelebilen Ege temsilcisi, tamamı şampiyonluk ve Play-Off yarışındaki Eyüpspor'a 1-0, Manisa FK, Çaykur Rizespor ve Sakaryaspor'a ise 2-1 yenildi. Bodrumspor özellikle maçların son dakikalarında yediği gollerle sahadan puansız ayrıldı. Manisa FK ve Çaykur Rizespor müsabakalarının 90+6'ncı dakikalarında kalesinde golleri gören Bodrumspor, Sakaryaspor karşısında da 83'üncü dakikada topu ağlarında görüp mağlubiyetten kurtulamadı.

TAŞDEMİR: "10 KİŞİ ÇOK İYİ MÜCADELE ETTİK"

Sıralamada 41 puanla 7'nci durumda bulunan Bodrumspor'da geçen hafta taraftarın ilk kez protesto edip istifa çağrısında bulunduğu teknik direktör İsmet Taşdemir, Sakarya deplasmanında takımının 10 kişi mücadele etmesine rağmen iyi bir görüntü ortaya koyduğunu söyledi. Değerlendirmelerde bulunan Taşdemir, "Maçın 39'uncu dakikasında 1 kişi eksik kaldık. Kırmızı kartın ardından takımımız daha iyi bir performans ortaya koydu. Gerçek oyunumuzu sahaya sürdük diyebilirim ancak bu galibiyet ya da puan için yetmedi. Yarım pozisyon vermeden gol yedik, mağlup ayrıldık. Bizim takım olarak doğrularımız var. Biz doğrularımızı yanımıza alıp yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum BODRUM, (DHA)

2023-03-21 11:44:28



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