TGF Türkiye Golf Turu´nun A ve B kategori müsabakaları Bodrum´da oynandı

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BODRUM, (DHA)Türkiye Golf Federasyonu'nun 2023 faaliyet takviminde yer alan TGF Türkiye Golf Turu A kategorisi 5'inci ayak ve B kategorisi 3'üncü ayak müsabakaları, Bodrum Regnum Golf Country´de oynanan final raundu müsabakalarıyla tamamlandı.

Turnuvanın A ve B kategorilerinde Kemer Golf Kulübü, Klassis Golf Kulübü, Bodrum Golf Kulübü, Ankara Golf Kulübü, Carya Golf Kulübü, İstanbul Golf Kulübü, Olympos Golf Kulübü, Ataşehir Golf Kulübü, Antalya Gençler Golf Spor Kulübü, Sueno Golf Kulübü, Gloria Golf Kulübü, İstanbul Gençler Golf Akademisi, Moda Golf Kulübü ve National BGK´dan toplamda 31 sporcu mücadele etti.

Oynanan final raundunun sonunda erkekler A kategorisinde Sueno Golf Kulübü´nden İbrahim Tarık Aslan toplamda 212 (+2) gross skorla birinci, Kemer Golf Kulübü´nden Mehmet Kazan toplamda 242 (+32) gross skorla ikinci, Olympos Golf Kulübü´nden Kadirhan Yener toplamda 242 (+32) gross skorla üçüncü, kadınlar A kategorisinde National BGK´dan Ayşe Demir toplamda 226 (+16) gross skorla birinci, Gloria Golf Kulübü´nden Sude Bay toplamda 236 (+26) gross skorla ikinci, Ataşehir Golf Kulübü´nden Deniz Sapmaz toplamda 240 (+30) gross skorla üçüncü oldu.

Erkekler B kategorisinde Ankara Golf Kulübü sporcularından Semih Engez toplamda 257 (+47) gross skorla birinci, Nuh Acar toplamda 269 (+50) gross skorla ikinci, Klassis Golf Kulübü´nden Efe Sargın toplamda 270 (+60) gross skorla üçüncü, kadınlar B kategorisinde Ataşehir Golf Kulübü sporcularından Merve Üçerler toplamda 265 (+55) gross skorla birinci, Alya Su Çiğdem toplamda 280 (+70) gross skorla ikinci, Ankara Golf Kulübü´nden Erin Neva Yeniçelik toplamda 285 (+75) gross skorla üçüncü sırada turnuvayı tamamladı.

DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum DHA

2023-04-30 23:30:49



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