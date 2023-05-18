Muğlalı okçulardan milli başarı



MUĞLA, (DHA) Okçulukta son yıllarda uluslararası başarılarıyla Türkiye'nin göğsünü kabartan Muğla Büyükşehir Belediyespor'un okçuları ay-yıldızlı formayla Okçuluk Dünya Kupası'nın 2'nci ayağında 3'üncülük yaşadı.

Çin'in Shanghai kentinde düzenlenen Okçuluk Dünya Kupası'nda Muğla Büyükşehir Belediyesi okçuları Hazal Burun ve Emircan Haney'in de aralarında bulunduğu Türkiye Makaralı Yay Okçuluk Milli Takımı 3'üncü oldu. Makaralı yay takım müsabakalarında Türkiye hem erkekler hem de kadınlarda bronz madalya kazandı.

Organizasyonda Emircan Haney, Batuhan Akçaoğlu, ve Yakup Yıldız'dan oluşan Erkekler Makaralı Yay Milli Takımı, son 16 turunda İsveç, çeyrek finalde Fransa'yı yenerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde Hollanda'ya yenilen milliler, 3'üncülük müsabakasında İran ile karşılaştı. İran'ı 233-224 mağlup eden mili takım, bronz madalya elde etti.

Hazal Burun, İpek Tomruk ve Irmak Yüksel'in yer aldığı Kadınlar Makaralı Yay Milli Takımı ise son 16 turunda Endonezya'yı, çeyrek finalde Hindistan'ı mağlup etti. Yarı finalde Meksika'ya yenilen ay-yıldızlı ekip, bronz madalya müsabakasında Büyük Britanya'ya 231-230 üstünlük sağlayarak 3'üncü oldu.

BAŞKAN GÜRÜN'DEN KUTLAMA

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, sosyal medya hesabından Çin'de Dünya 3'üncüsü olan sporcuları kutladı. Başkan Gürün paylaşımında, "Shanghai'de düzenlenen Dünya Kupası 2'nci Ayak yarışmalarında milli kadromuzda yer alan Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcularımız Hazal Burun ve Emircan Haney'in yer aldığı erkek ve kadın takımlarımız Dünya 3'üncüsü oldu. Yolunuz açık olsun evlatlarım. Bugünlere gelmelerinde büyük katkıları olan antrenörümüz Dr. Ejder Sözen'i kutluyor, milli sporcularımıza başarılar diliyorum" dedi.DHA-Spor Türkiye-Muğla MUĞLA, (DHA)

2023-05-18 12:23:01



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