4 bin kişinin yaşadığı Akyaka'nın nüfusu 60 bine ulaştı

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)MUĞLA'nın Ula ilçesinin 'Sakin Şehir' unvanlı Akyaka Mahallesi'nin 4 bin olan nüfusu, Kurban Bayramı tatilinde 15 kat artarak 60 bine ulaştı. Havadan görüntülenen 'Halk Plajı'nda adım atacak yer kalmadı.
Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi tarafından 2011 yılının Haziran ayında 'Sakin Şehir' ilan edilen Akyaka'da, Kurban Bayramı tatiliyle başlayan yoğunluk, devam ediyor. Muğla'ya gelen yerli ve yabancı turistler, Akyaka'da nüfus patlamasına neden oldu. Akyaka'nın girişinde yaklaşık 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Hava sıcaklığının 36, deniz suyu sıcaklığının 22 derece ölçüldüğü 'Sakin Şehir' unvanlı mahallenin 4 bin olan nüfusu, 15 kat artıp 60 bine ulaştı. Mavi bayraklı 'Halk Plajı'ndaki yoğunluk ise havadan görüntülendi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Ula Cavit AKGÜN
2023-06-26 14:40:45
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