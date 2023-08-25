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        Marmaris'te otelin bahçesinde yangın korkuttu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.08.2023 - 11:33 Güncelleme: 25.08.2023 - 11:34
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        Marmaris'te otelin bahçesinde yangın korkuttu
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        Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki bir otelin bahçesinde kurulu sahnede çıkan yangın, paniğe neden oldu. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında, sahne kullanılamaz hale geldi. Yangın, cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Marmaris'in Siteler Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir otelin bahçesinde kurulu sahnede, sabah saatlerinde elektrik tesisatından kaynaklı yangın çıktı. Otel çalışanlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangını otele sıçramadan söndürdü. Yangının, elektrik tesisatından çıktığını tespit edildi.

        Bu arada yangın, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otel çalışanlarının yangını söndürmek için müdahalesi ile müşterilerin yangın bölgesinden uzaklaştığı anlar yer aldı.(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Marmaris Cavit AKGÜN

        2023-08-25 11:32:27

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