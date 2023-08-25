Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Bodrum'da 121 kaçak göçmen kurtarıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.08.2023 - 13:29 Güncelleme: 25.08.2023 - 13:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bodrum'da 121 kaçak göçmen kurtarıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 121 kaçak göçmen kurtarıldı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığı, 23 Ağustos'ta saat 03.55 sıralarında Bodrum açıklarında lastik botta kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 37 kaçak göçmeni kurtardı. Ekipler aynı gün saat 10.05'te yine Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen yelkenli teknedeki 84 kaçak göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü´ne teslim edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

        2023-08-25 13:28:34

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Muğla'da otelin bahçesinde çıkan yangın zarara neden oldu
        Muğla'da otelin bahçesinde çıkan yangın zarara neden oldu
        Deniz kazasında yaralanan Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'nın Bodrum'a...
        Deniz kazasında yaralanan Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'nın Bodrum'a...
        Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı denizde kaza yaptı (2)
        Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı denizde kaza yaptı (2)
        Marmaris'te otelin bahçesinde yangın korkuttu
        Marmaris'te otelin bahçesinde yangın korkuttu
        Muğla ile Antalya'yı ayıran Saklıkent Kanyonu, ziyaretçilerini serinletiyor
        Muğla ile Antalya'yı ayıran Saklıkent Kanyonu, ziyaretçilerini serinletiyor
        Dalaman Kitap Günleri etkinliği sürüyor
        Dalaman Kitap Günleri etkinliği sürüyor