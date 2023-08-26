Fethiyespor'dan gurbetçi takviye
FETHİYE, (DHA)TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk haftayı bay geçirecek Fethiyespor, ön libero takviyesi yaptı. Lacivert-beyazlılar, Hollanda 2'nci Lig ekibi TOP Oss'den 22 yaşındaki Ömer Gündüz'le 2 yıllık sözleşme imzaladı. Feyenoord altyapısında yetişen Ömer, geçen sezon 34 karşılaşmada forma giydi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Ömer Gündüz'e Fethiyespor forması altında başarılar dileriz" denildi.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Fethiye FETHİYE, (DHA)
2023-08-26 11:05:41