Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Fethiyespor'dan gurbetçi takviye

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.08.2023 - 11:06 Güncelleme: 26.08.2023 - 11:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fethiyespor'dan gurbetçi takviye
        ABONE OL
        ABONE OL

        FETHİYE, (DHA)TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk haftayı bay geçirecek Fethiyespor, ön libero takviyesi yaptı. Lacivert-beyazlılar, Hollanda 2'nci Lig ekibi TOP Oss'den 22 yaşındaki Ömer Gündüz'le 2 yıllık sözleşme imzaladı. Feyenoord altyapısında yetişen Ömer, geçen sezon 34 karşılaşmada forma giydi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Ömer Gündüz'e Fethiyespor forması altında başarılar dileriz" denildi.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Fethiye FETHİYE, (DHA)

        2023-08-26 11:05:41

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'dan iyi haber!
        Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'dan iyi haber!
        BDDK'dan konut kredisi düzenlemesi
        BDDK'dan konut kredisi düzenlemesi
        "Acı verici bir idman"
        "Acı verici bir idman"
        O anlar kamerada! Otoparkın önünde kurşun yağmuru!
        O anlar kamerada! Otoparkın önünde kurşun yağmuru!
        Galatasaray'da transferde son dakika gelişmeleri
        Galatasaray'da transferde son dakika gelişmeleri
        Togg, Teknoloji Üssü’nü basın mensuplarına açtı
        Togg, Teknoloji Üssü’nü basın mensuplarına açtı
        Mevduat faizi 10 puan arttı
        Mevduat faizi 10 puan arttı
        10 unutulmaz yarış filmi
        10 unutulmaz yarış filmi
        Sitenin bahçesinde oynuyordu! Öldüren ihmâl!
        Sitenin bahçesinde oynuyordu! Öldüren ihmâl!
        Sünnet düğününde çıkan yemek kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 ağır yaralı
        Sünnet düğününde çıkan yemek kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 ağır yaralı
        Emekli olmadan kıdem tazminatı
        Emekli olmadan kıdem tazminatı
        10 kişinin cesedine ve kara kutuya ulaşıldı
        10 kişinin cesedine ve kara kutuya ulaşıldı
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Meteoroloji'den 2 uyarı! 3 bölgede yerel sağanak!
        Meteoroloji'den 2 uyarı! 3 bölgede yerel sağanak!
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Ülke puanında son durum
        Ülke puanında son durum
        'Antalya'nın Maldivleri'nde teknelerden yüzülmüyor
        'Antalya'nın Maldivleri'nde teknelerden yüzülmüyor
        Humberstone, hayalet kasabayı andırıyor
        Humberstone, hayalet kasabayı andırıyor
        Putin, Prigojin'in cenazesine katılacak mı?
        Putin, Prigojin'in cenazesine katılacak mı?
        Rusya'da gizemli ölümler
        Rusya'da gizemli ölümler

        Benzer Haberler

        Bodrum'da maki yangını (2)
        Bodrum'da maki yangını (2)
        Muğla'da karısıyla kavga ederken bir iş yerinin camına çarpan kişi yaraland...
        Muğla'da karısıyla kavga ederken bir iş yerinin camına çarpan kişi yaraland...
        Marmaris'te kapalı otelde 16 düzensiz göçmen yakalandı
        Marmaris'te kapalı otelde 16 düzensiz göçmen yakalandı
        Muğla'da "Buzağı Güzellik Yarışması" düzenlendi
        Muğla'da "Buzağı Güzellik Yarışması" düzenlendi
        Muğla Akbük Koyu'nda 2 ton çöp toplandı
        Muğla Akbük Koyu'nda 2 ton çöp toplandı
        Muğla açıklarında 57 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Muğla açıklarında 57 düzensiz göçmen kurtarıldı