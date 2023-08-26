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        Yüzüstü yatan sürücünün üzerine oturup, motosiklet kullandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.08.2023 - 14:42 Güncelleme: 26.08.2023 - 14:43
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        Yüzüstü yatan sürücünün üzerine oturup, motosiklet kullandı
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        Cavit AKGÜNSedat ÜNAL/MUĞLA, (DHA)MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, kasksız yolcunun, motosiklete yüzüstü yatan sürücünün üzerine oturup motosikleti kullandığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, tepki çekti.

        Fethiye'nin Karaçulha Mahallesi'nde kasksız bir yolcu, motosikletin üzerine yüzüstü yatan sürücünün üzerine oturdu. Zaman zaman hızı 90 kilometreye kadar ulaşan motosikleti kullanan yolcunun, hem kendi can güvenliğini, hem de trafiktekilerin hayatını tehlikeye attığı anlar, diğer araç sürücüleri tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından sürücüye tepki yağdı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Fethiye Cavit AKGÜN Sedat ÜNAL

        2023-08-26 14:41:48

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