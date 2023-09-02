Marmaris'te orman yangını

Fırat AKAY/MUĞLA, (DHA)MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Marmaris'in Karacahisar bölgesi Gökova Körfezi'ne bakan Tuzla ve Löngöz koyları arasında kalan kesimindeki ormanda, saat 13.30 sıralarında yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 10 arazöz, 5 su tankeri, 3 uçak ve 5 helikopter sevk edildi. Karadan ulaşımın güç olduğu bölgede, alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor. Öte yandan, bölgede zaman zaman yağmurun etkili olduğu belirtildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Marmaris Fırat AKAY

2023-09-02 14:40:51