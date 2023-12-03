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        Bodrum FK gurbette güldü

         1'inciLig'deevindeki 3 maçlık galibiyet serisinin ardından geçen hafta Adanaspor'a tek golle yenilip Süper Lig yarışında yara alan Bodrum FK, kaybını deplasmanda telafi etti. Şanlıurfaspor'u ilk yarıda Ali Aytemur ve Celustka'nın golleriyle 2-0 mağlup eden Yeşil-beyazlı ekip, deplasmandaki 4 maçlık galibiyet hasretine son vererek Play-Off hattındaki yerini korudu. Daha önce son deplasman galibiyetini 18 Eylül'de Sakaryaspor'u yine 2-0 yenerek alıp gurbette son 4 karşılaşmayı 2 beraberlik, 2 yenilgiyle geçen Muğla ekibi zincir kırdı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.12.2023 - 11:48 Güncelleme: 03.12.2023 - 11:50
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        Bodrum FK gurbette güldü
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         1'inciLig'deevindeki 3 maçlık galibiyet serisinin ardından geçen hafta Adanaspor'a tek golle yenilip Süper Lig yarışında yara alan Bodrum FK, kaybını deplasmanda telafi etti. Şanlıurfaspor'u ilk yarıda Ali Aytemur ve Celustka'nın golleriyle 2-0 mağlup eden Yeşil-beyazlı ekip, deplasmandaki 4 maçlık galibiyet hasretine son vererek Play-Off hattındaki yerini korudu. Daha önce son deplasman galibiyetini 18 Eylül'de Sakaryaspor'u yine 2-0 yenerek alıp gurbette son 4 karşılaşmayı 2 beraberlik, 2 yenilgiyle geçen Muğla ekibi zincir kırdı. 

        Ligde 24 puana ulaşan Bodrum FK'da Teknik Direktör İsmet Taşdemir, geçen hafta aldıkları mağlubiyetten sonra Şanlıurfaspor maçının daha önemli bir hal aldığını dile getirdi. Üst sıralardan kopmama adına önemli bir maça çıktıklarını söyleyen Taşdemir, "Oyuncu kardeşlerim çok iyi bir direnç ortaya koydu. Geçen haftayı en azından telafi ettik ama yetmiyor, devam etmemiz lazım. İyi bir oyunla çok daha farklı bitecek bir maçı 2-0 da olsa kazanmak bizim için şu zamanda önemliydi. Bundan sonra kalan 1 kupa, 3 lig maçımıza en iyi şekilde hazırlanıp devreye umduğumuz puanı yakalayıp girmek istiyoruz. İnşallah bunda da başarılı olabiliriz" dedi.

        DHA-Spor - Türkiye-Muğla / Bodrum - BODRUM,

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