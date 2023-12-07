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        Taksideki uyuşturucuyu 'Naz' buldu; 4 tutuklama 

        MUĞLA'nınmerkez ilçesi Menteşe'de, polisin narkotik köpeği 'Naz' ile takside yaptığı aramada 5 kilo 850 gram kubar esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 20:08 Güncelleme: 07.12.2023 - 20:10
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        Taksideki uyuşturucuyu 'Naz' buldu; 4 tutuklama 
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        MUĞLA'nınmerkez ilçesi Menteşe'de, polisin narkotik köpeği 'Naz' ile takside yaptığı aramada 5 kilo 850 gram kubar esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

        Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, piyasaya uyuşturucu sürüleceği bilgisine ulaştı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Menteşe ilçesindeki uygulama noktasında durdurulan bir takside, narkotik köpeği 'Naz' ile yapılan aramada 5 kilo 850 gram kubar esrar ele geçirildi.

        Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Eray Hız, İbrahim Halil Yıldırım, Kemal Çelik ve Ömer Tikbıyık, tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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