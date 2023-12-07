Gladyatörler Kenti'nde çıkarılan "Dans Eden Musa" heykeli korumaya alındı Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Stratonikeia Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında, 2 bin 175 yıl sonra yeniden gün yüzüne çıkarılan Antik Dönem mitolojisinin ilham perilerinden "Dans Eden Musa (Mousa)" heykeli, korumaya alındı.

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Stratonikeia Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında, 2 bin 175 yıl sonra yeniden gün yüzüne çıkarılan Antik Dönem mitolojisinin ilham perilerinden "Dans Eden Musa (Mousa)" heykeli, korumaya alındı.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan, "Gladyatörler Şehri" olarak bilinmesinin yanı sıra dünyanın en büyük mermer kentleri arasında gösterilen Stratonikeia'da, 1977'de başlayan kazı çalışmaları yılın 12 ayı devam ediyor.

Helenistik, Roma ve Bizans'ın yanı sıra Anadolu beylikleri, Osmanlı ile Cumhuriyet dönemleri için de önem taşıyan antik kentte, önemli eserler bulunuyor.

Çalışmalar kapsamında son olarak, 2 bin 175 yıl öncesine ait, Antik Dönem mitolojisinin ilham perilerinden "Dans Eden Musa (Mousa)" heykeli, gün yüzüne çıkarıldı.

Stratonikeia Antik Kenti'nde oluşturulan eserlerin tamiratının ve restorasyonunun yapıldığı "taş hastanesinde" korumaya alınan eserin üzerinde, temizlik ve konservasyon çalışması sürüyor.

Arkeologların belgeleme işlemlerini tamamlamasının ardından Muğla Müzesi'ne teslim edilecek eser, sergiye çıkarılacak.

- Şimdilik bilinen tek 'Dans eden Musa' heykeli

Stratonikeia ve Lagina Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, AA muhabirine, Roma Hamamı kazılarında önemli verilere ulaştıklarını söyledi.

Antik kentte bu yıl yürütülen kazılarda, Roma Hamamı'nın Frigidarium "Havuzlu Soğukluk Bölümü"nde yapılan çalışmalarda, Dans Eden Musa heykelinin bulunduğunu belirten Söğüt, "Günümüzden yaklaşık 2 bin 175 yıl öncesine ait olan ve kaidesiyle birlikte bulunan dans eden heykel, başı ve kolları eksik olarak gün ışığına çıkarıldı. Daha sonra Muğla Müzesi’nde sergilenecek olan heykel, Hellenistik dönem heykelleri arasında şimdilik bilinen tek 'Dans eden Musa' heykeli durumunda." dedi.

Milattan önce 2'nci yüzyılın meşhur heykeltıraşlarından Philiskos'un yaptığı bilinen ve Zeus ile Mnemosyne'nin kızları olan ilham perilerinden "Dans Eden Musa"nın, Anadolu ve Yunanistan gibi dünyanın farklı bölgelerinde sadece Roma Dönemi kopyalarının bilindiğine dikkati çeken Söğüt, şöyle konuştu:

"Günümüzde Roma Dönem kopyası heykelleri Perge, Rhodos ve Delos adasında bulunmuş ve bunun Helenistik Dönem'e ait orijinalinin nerede yapıldığı bilinmiyordu. Karia Bölgesi ve özellikle Stratonikeia Heykeltraşlığı ile ilgili detaylı çalışmalar yapan ve kitaplar yazan Prof. Dr. Ramazan Özgan, çalışmalarında bu heykelin orijinalinin Karia Bölgesi’ndeki kentlerden birisinde yapılmış olduğunu söylemişti ancak hangi kent olduğu bilinmiyordu. Heykelinin orijinalinin, Stratonikeia’da yapılmış olduğunu gösterdi. Böylece dünyanın farklı yerlerinde sadece Roma Dönemi kopyaları bulunan heykel, Stratonikeia'da bulundu ve Muğla Müzesi'nde sergilenecek."

Stratonikeia'da yapılan çalışmalarda Helenistik Dönem'e ait başka heykeller de bulunduğunu vurgulayan Söğüt, Roma Dönemi’nde de çok sevilen ve farklı bölgelerde kopyaları yapılan bir heykelin Helenistik Dönem'e ait orijinal örneğinin burada bulunmuş olmasının, ayrıca sevindirici olduğunu dile getirdi.

Söğüt, Philiskos'un ilham perilerine ait Musa heykellerinden toplamda 9 adet olduğunu, diğerlerini de kentteki kazılarda bulacaklarına inandıklarını söyledi.