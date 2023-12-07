Fethiye'de öğrencilere çevre eğitimi veriliyor

Muğla'nın Fethiye ilçesinde ilkokul öğrencilerine çevre koruma eğitimleri veriliyor.

Fethiye Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından okullarda verilen "Çevre Koruma" konulu eğitimler sürüyor.

Fethiye Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Selver Hatice Kabak, gazetecilere, eğitimleri ilçedeki 34 ilkokulda 3. sınıf öğrencilerine 2023-2024 eğitim öğretim yılı boyunca devam edecek şekilde planladıklarını söyledi.

Eğitimlerde çevresel değerlerin korunması, atıkların hayatta oynadığı büyük rol, çevreci bir bireyin neler yaparak doğaya katkı sağlayabileceği, iklim değişikliği, enerji ve su tasarrufu gibi çeşitli konuların anlatıldığını ifade eden Kabak, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda atık piller, bitkisel atık yağlar, tekstil atıkları, madeni atık yağlar, atık lastikler ve elektronik atıklar hakkında da çocuklarımıza bilgi vererek hava, su ve toprak kirliliğinin nasıl önüne geçildiği gibi birçok konu üzerinde gelecek nesillerimize bilgiler veriyoruz. Öğrencilerimize her zaman olduğu gibi bu sene de eğitim sonunda çeşitli çevre dostu hediyeler veriyoruz. Verilecek bu eğitimlerin her bir çocuğumuza katkı sağlaması dileğiyle, eğitim verecek çalışma arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Milli Eğitim Müdürlüğümüze de verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum."