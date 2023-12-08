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        Bodrum'da sağanak; dere taştı, mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 17:28 Güncelleme: 08.12.2023 - 17:30
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        Bodrum'da sağanak; dere taştı, mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı (2)
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        AĞAÇKALDIRILDI,YOL TRAFİĞE AÇILDI

        Bodrum´un Gümbet Mahallesi'nde devrilen ağaç ve aydınlatma direği, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla yoldan kaldırıldı. Yapılan temizlik çalışmasından sonra yol trafiğe açıldı. Bu arada kentte son 8 saat içerisinde metrekareye 22 kilogram yağış düştüğü belirtildi.

        Fırat AKAY / BODRUM (Muğla),

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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