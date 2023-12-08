Bodrum'da sağanak; dere taştı, mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı (2)
AĞAÇKALDIRILDI,YOL TRAFİĞE AÇILDI
Bodrum´un Gümbet Mahallesi'nde devrilen ağaç ve aydınlatma direği, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla yoldan kaldırıldı. Yapılan temizlik çalışmasından sonra yol trafiğe açıldı. Bu arada kentte son 8 saat içerisinde metrekareye 22 kilogram yağış düştüğü belirtildi.
Fırat AKAY / BODRUM (Muğla),
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