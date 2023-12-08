Muğla'da hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, 10 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Tepe Mahallesi'nde operasyon düzenleyen ekipler, hakkında "binanın eklentileri içinde, muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık ve mala zarar verme" suçundan 10 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.P'yi (35) yakaladı.

Adliyeye sevk edilen hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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