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        Muğla'da hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde, 10 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 16:54 Güncelleme: 08.12.2023 - 16:54
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        Muğla'da hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Muğla'nın Marmaris ilçesinde, 10 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

        Tepe Mahallesi'nde operasyon düzenleyen ekipler, hakkında "binanın eklentileri içinde, muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık ve mala zarar verme" suçundan 10 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.P'yi (35) yakaladı.

        Adliyeye sevk edilen hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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