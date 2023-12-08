Marmaris'te "5. Uluslararası Yatçılık Sektörü" etkinliği başladı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Türkiye Yat Kaptanları ve Çalışanları Derneğince organize edilen "5. Uluslararası Yatçılık Sektörü" etkinliği başladı.

Siteler Mahallesi'ndeki Club Turban Yazıcı Otel'de düzenlenen ve 2 gün sürecek etkinliğe dünyanın çeşitli ülkelerinden 94 firma ile Türkiye'deki yat kaptanları katılıyor.

Etkinliğin ilk gününde, "Tahincioğlu GYO Hızlı Bot Kazaları, Sebepleri ve Alınabilecek Önlemler Farkındalık" paneli düzenlendi.

Panelde, Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, "Kültür, Gögü ve Emniyet" konularında, uzak yol kaptanı ve eğitmen Burak Tarakçı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bodrum Deniz MYO Müdür Yardımcısı Mehmet Danacı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bodrum Deniz MYO Yat Kaptanlığı Bölümü Öğretim Görevlisi Canan Sendilmen Danacı, Bodrum Deniz Arama Kurtarma üyesi Ayberk Olcay da kazalarla ilgili sunum yaptı.

Yat kaptanları ile yatçılık sektörünün önde gelen firmalarının bir araya geldiği etkinliğin sonunda hazırlanan rapor Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkilileri ve paydaşlara sunulacak.

Türkiye Yat Kaptanları ve Çalışanları Derneği Başkanı Yusuf Ziya Karagöz, gazetecilere, beşincisini gerçekleştirdikleri etkinliğe uluslararası firmaların ve yat kaptanlarının büyük bir katılım sağladıklarını ve bu durumun denizciliğe büyük katkı sağladığını söyledi.

Etkinliklerinin firma ve yat kaptanı bakımından büyüdüğünü belirten Karagöz, "Denizlerimizdeki kazalarla ilgili kaptanlarımızı bilgilendirmek ve farkındalık yaratmak için konunun uzmanlarını getirdik. Bu yıl kazalarla ilgili panelle etkinliğimizi açtık. Eğitimlerin panellerin yat kaptanlarına katkı sunmasını hedefliyoruz. Böylelikle daha iyi kaptanlarımız olacak ve bunlar yurt dışında başarıyla görev yapabilecekler. En büyük çabamız yurt dışına daha çok yat kaptanı göndermek. Eğitimli, işini hakkıyla yapan bilgili ve donanımlı kaptanlarımız olursa daha da çok yurt dışına giderler. Bizim de emeğimiz, katkımız bunun için." dedi.

Yatçılıkta dünyanın en iyilerinden olduklarına dikkati çeken Karagöz, "Geçen yıl ki etkinliğimize gösterilen ilgi bizi bu yıl daha iyisini yapmaya yöneltti. Katılımdan, yoğun ilgiden memnunuz, mutluyuz. Bizim derdimiz denizcilik sektörü ile denizciliği yönetenlerle köprü olmak. Kaptanlarımıza, yatçılık sektörüne bu etkinlikle katkı sunmak istiyoruz. Büyük bir aileyiz, çok büyük işler başaracağız yolun başındayız daha. Pruvamız neta olsun." diye konuştu.

Etkinlik, yarın sektör firmalarının temsilcileri ve yat kaptanlarının karşılıklı aynı masada buluşmalarıyla sona erecek.