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        Muğla'da sahilde kadın cesedi bulundu

        MUĞLA'nınKöyceğiz ilçesindeki sahilde tek kolu olmayan kadın cesedi bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 13:46 Güncelleme: 22.01.2024 - 13:46
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        Muğla'da sahilde kadın cesedi bulundu
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        MUĞLA'nınKöyceğiz ilçesindeki sahilde tek kolu olmayan kadın cesedi bulundu.

        Ekincik koyu Gökyar Burnu mevkisinde saat 02.00 sıralarında balık avlayan kişi, karaya vurmuş kadın cesediyle karşılaştı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından bölgeye Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri sevk edildi. Dalgıçların sudan çıkardığı, tek kolu olmadığı belirlenen kadın cesedi, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Bir kaçak göçmene ait olduğu tahmin edilen cesedin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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