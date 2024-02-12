Bodrum´da 57 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı, önceki gün saat 05.00'te ve 08.25´te Bodrum açıklarında kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 57 kaçak göçmen ile 2 organizatörü yakaladı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

MUĞLA´nınBodrum ilçesinde yurt dışına çıkmaya çalışan 57 kaçak göçmen ile 2 organizatör Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.

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