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        Bodrumspor filesinde Play-Off sevinci

        Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi'nde Bodrum Belediyesi Bodrumspor, normal sezonun son haftasında ağırladığı Aras Kargo Spor Kulübü'nü 3-1 mağlup ederek adını Play-Off'a yazdırdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.03.2024 - 17:14 Güncelleme: 02.03.2024 - 17:16
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        Bodrumspor filesinde Play-Off sevinci
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        Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi'nde Bodrum Belediyesi Bodrumspor, normal sezonun son haftasında ağırladığı Aras Kargo Spor Kulübü'nü 3-1 mağlup ederek adını Play-Off'a yazdırdı. Bodrum Binnaz Karakaya Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın setleri 25-23, 25-27, 25-23 ve 25-21 bitti. Bu skorla ligi 20 maça 13 galibiyetle tamamlayan Bodrumspor, Play-Off vizesini alarak büyük sevinç yaşadı. Bodrumlu voleybolcular sevinçlerini salondaki taraftarlarıyla kutladı. İzmir temsilcisi Aras Kargo da Bodrum gibi ilk yılında Play-Off biletini daha önce garantiledi. Play-Off maçları 7-9 Mart tarihleri arasında Balıkesir’de oynanacak.

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