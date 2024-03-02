Bodrum FK-Eyüpspor maçının ardından

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında konuk ettiği Eyüpspor'a 1-0 mağlup olan Bodrum FK'nin yardımcı antrenör Hakan Dolutaş, gergin bir maç oynadıklarını söyledi.

Bodrum İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Dolutaş, maçın genelinin ilk yarı ortada geçen bir maç olduğunu ifade etti.

Maçta İsmet Taşdemir'in atılmasının hata değil skandal gibi karar olduğunu iddia eden Dolutaş, şunları söyledi:

"Hiçbir şey demedi. Sadece hocaya ismiyle hitap etti. Arkasından sarı kart. Kafa kafaya geçen bir ilk yarıda 1-0 mağlup duruma düştük. İkinci yarı baskın başladık. Rakibin de 10 kişi kalmasıyla beraber bu baskımız arttı. Fakat çok pozisyonu çeviremedik. Maç bitene kadar baskımız sürdü. Sadece gol eksikti diyebilirim. Bundan sonraki maçlarda bu mağlubiyeti telafi edecek güçte ve düzeydeyiz. Oyuncu arkadaşlarımızı kutluyorum. İnanılmaz bir mücadele gösterdiler. Mağlubiyeti telafi etmek için elimizden geleni yapacağız."

Eyüpspor'dan Caner'in Kenan'a tokat attığını da ileri süren Dolutaş, hakemin bu konuda herhangi bir karar vermediğini dile getirdi.

- Eyüpspor cephesi​​​​​​​

Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş da Bodrum'a futbol maçı oynamaya geldiklerini ve kazandıklarını ifade etti.

Maçta istemedikleri, beklemedikleri ve televizyon başındakilerin görmek istemediği saha dışı olayların olduğunu hatırlatan Yavaş, şunları söyledi:

"Bunları burada konuşmayacağım, gerekli açıklamaları kulübümüz isterse yapar. Uğur Demirok gözünden yaralandı şu anda hastanede. Retina ya da korneada bir yırtık oluşmuş. Buradan onun yanına gideceğiz. Sezon başından bu yana sadece sahanın içinde kalarak oyunu geliştirmeye çalıştık. Bodrum FK iki yıldır bize çok iyi rakip oluyor. Onlara çok saygı duyuyoruz. Bize karşı güçlü, bizi motive eden bir rakip. Burada olmaktan dolayı çok mutluyuz. Birkaç tane kendini bilmezin yaptığı hareketi koskoca bir camiaya mal etmemek lazım. Onların adına üzgünüm onlarda bunları yaşamak istememiştir. Sonuç olarak yaşandı, burada kalır, gerekli yaptırımlar uygulanır, gerekli önlemler alınır, umarım bir daha yaşanmaz."