Fethiyespor'da Enes gitti

TFF 2'nci Lig ekiplerinden Fethiyespor'da ayrılık yaşandı. Fethiyespor, 3 yıl boyunca kalesini koruyan 27 yaşındaki file bekçisi Enes Fidayeo ile yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "3 yıl formamızı giyen, yaşadığımız şampiyonlukta katkısı olan kalecimiz Enes Fidayeo’nun isteği doğrultusunda kendisi ile karşılıklı anlaşarak yolları ayrılmış bulunmaktayız. Enes Fidayeo’ya kulübümüze vermiş olduğu emekleri için teşekkür eder bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi. Kaleci Enes, bu sezon Fethiyespor'da 28 maça çıktı