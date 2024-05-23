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        'Kendini yakarak öldürdü' demişti, gerçeği üvey oğlunun ifadesi ortaya çıkardı

        MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde Hasan Bulut, dini nikahlı eşi Hanife Yılmaz'ın (36) üzerine benzin döküp, ateşe verdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 19:50 Güncelleme: 23.05.2024 - 19:55
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        'Kendini yakarak öldürdü' demişti, gerçeği üvey oğlunun ifadesi ortaya çıkardı
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        MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde Hasan Bulut, dini nikahlı eşi Hanife Yılmaz'ın (36) üzerine benzin döküp, ateşe verdi. Ağır yaralanan Yılmaz, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bulut, Yılmaz'ın intihar ettiğini söylerken, ifadesine başvurulan Bulut'un üvey oğlu Halil A. (16), "Üvey babam, anneme 'Seni de evi de yakarım' dedi. Çığlık üzerine kardeşimle bahçeye çıktığımızda annemizi yanar vaziyette gördük. Üvey babam annemin yanışını gülümseyerek izliyordu. Komşularımızın yardımı ile alevi söndürdük. Hasan Bulut, bizi ölümle tehdit ederek korkuttuğu için gerçeği sakladık" dediği öğrenildi.

        Olay, 19 Mayıs günü saat 22.00 sıralarında Menteşe'nin Düğerek Mahallesi Hafız Gürül Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, oto elektrikçisi Hasan Bulut ile dini nikahlı eşi 2 çocuk annesi Hanife Yılmaz, evlerinin bahçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı. Bulut, tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine şişede bulunan benzini kadının üzerine döktü. Bulut, daha sonra Yılmaz'ı ateşe verdi. Alevler içinde kalan Yılmaz'ın çığlıklarını duyan komşuları, alevleri söndürdü. İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yılmaz, ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Yılmaz, İzmir Bozyaka Eğitim-Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yılmaz, yapılan müdahalelere rağmen dün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

        'ANNEMİN YANIŞINI GÜLÜMSEYEREK İZLİYORDU'

        Polisin ifadesine başvurduğu Hasan Bulut, Hanife Yılmaz'ın kendini öldürmek için üzerine benzin dökerek, kıyafetlerini çakmakla tutuşturduğunu ileri sürdü. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında polis, Hanife Yılmaz'ın 16 yaşındaki oğlu Halil A.'nın ifadesine başvurdu. Psikolog eşliğinde ifadesi alınan Halil A.'nın, "Olay günü evimizde oturduğumuz sırada bahçede üvey babam ile annem tartıştı. Üvey babam anneme 'Seni de evi de yakarım' dedi. Çığlık üzerine kardeşimle bahçeye çıktığımızda annemizi yanar vaziyette gördük. Üvey babam annemin yanışını gülümseyerek izliyordu. Komşularımızın yardımı ile alevi söndürdük. Hasan Bulut bizi ölümle tehdit ederek korkuttuğu için gerçeği sakladık" dediği belirtildi.

        Gözaltına alınan Hasan Bulut, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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