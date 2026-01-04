Fethiye'de bir koyda 58 düzensiz göçmen yakalandı
Muğla'nın Fethiye ilçesindeki bir koyda, 58 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çığlık Koyu'nda bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.
Ekipler tarafından kara üzerinde 24'ü çocuk 58 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
