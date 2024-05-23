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        Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı

        Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 23:43 Güncelleme: 23.05.2024 - 23:43
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        Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı
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        Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

        Düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan şüpheli emniyetteki ifade işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede hakimlikçe tutuklandı.

        Soruşturma kapsamında 14 kişi hakkında uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçlarından adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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