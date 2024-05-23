Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı

Soruşturma kapsamında 14 kişi hakkında uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçlarından adli işlem başlatıldı.

Düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi.

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