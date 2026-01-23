Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Haberleri

        Sipay Bodrum FK, Sakarya maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Sipay Bodrum FK, Trendyol 1. Ligin 22. haftasında 26 Ocak Pazartesi günü deplasmanda Sakaryaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2026 - 17:42 Güncelleme: 23.01.2026 - 17:42
        Sipay Bodrum FK, Sakarya maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Sipay Bodrum FK, Trendyol 1. Ligin 22. haftasında 26 Ocak Pazartesi günü deplasmanda Sakaryaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Yeşil-beyazlı ekip, İçmeler İsmail Altındağ Tesisleri'nde teknik direktör Burhan Eşer yönetimindeki antrenmana ısınma ve esneme hareketleriyle başladı. Antrenman, pas, top kapma ve taktik ağırlıklı çalışma ile tamamlandı.

        Teknik direktörü Burhan Eşer, gazetecilere, Fredy'nin kendilerine çok büyük katkıları olduğunu ayrılmasına üzüldüğünü söyledi.

        Talihsiz dönemden geçtiklerini belirten Eşer, "Sivas maçı içeride hiç beklemediğimiz bir kayıp. Sahamızda hiç mağlubiyetimiz yoktu. 2 beraberliğimiz vardı ve 3 gol yemiştik. Sivas maçı bizi oyun anlamında da üzdü. Beklediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık." diye konuştu.

        Bodrum FK'nın sıkıntılı süreçlerde ayağa kalkmasını bilen bir kulüp olduğuna dikkati çeken Eşer, "İnşallah Sakarya maçında bu başlangıcı yapmak istiyoruz. Şu an play-off'un içindeyiz, alttaki rakipler geliyor. Bodrumspor'un formasının olduğu yerde her zaman hedef olacaktır. Sezon sonunda elimizden gelen bütün gayreti gösterip play-off'un içinde olmak istiyoruz. Onun için mücadele edeceğiz ve inşallah da olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

        Diago'nun maçtan önce ufak bir sakatlığı olduğunu kaydeden Eşer, oynayıp oynamayacağının önümüzdeki günlerde netleşeceğini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

