Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Haberleri

        GÜNCELLEME - Muğla'da "yanıltıcı bilgi yayma" soruşturmasında 8 şüpheliden 2'si tutuklandı

        Muğla'da sahte sosyal medya hesapları üzerinden Cumhurbaşkanı ve kamu görevlilerine hakaret ettikleri, yanıltıcı bilgi yaydıkları iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2026 - 20:04 Güncelleme: 23.01.2026 - 20:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Muğla'da "yanıltıcı bilgi yayma" soruşturmasında 8 şüpheliden 2'si tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Muğla'da sahte sosyal medya hesapları üzerinden Cumhurbaşkanı ve kamu görevlilerine hakaret ettikleri, yanıltıcı bilgi yaydıkları iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca, "hakaret", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek veya yaymak", "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret", "özel hayatın gizliliğini ihlal", "halka yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        8 şüpheli adliyeye sevk edilirken, bir şüpheli emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

        Şüphelilerden C.D. ve K.K, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        - Olay

        Muğla'da 20 Ocak Salı günü sabah saatlerinde başlatılan operasyon kapsamında Bodrum, Marmaris ve Milas'ta iş adreslerinde ve ikametlerinde bulunamayan şüphelilerden R.K.K, S.Ü.Ö, S.C.S. ve C.D. Seydikemer ilçesinde saklandıkları villada, P.B. ve S.K. ikametlerinde gözaltına alınmıştı.


        Soruşturma kapsamında, Seydikemer ilçesinde firari şüphelileri bir villada saklayarak yardım ve yataklık suçunu işledikleri tespit edilen İ.B, H.D. ve F.O. da gözaltına alınmıştı.
        Operasyondan önce gözaltı bilgisine ulaştıkları için cep telefonlarını değiştirdikleri öğrenilen zanlıların ikametlerindeki dijital materyallere el konulmuştu.












        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İspanya'daki uyuşturucu yüklü gemiye paravan şirket kurmuşlar!
        İspanya'daki uyuşturucu yüklü gemiye paravan şirket kurmuşlar!
        Gişelerde inanılmaz kaza! İki kişi hayatını kaybetti!
        Gişelerde inanılmaz kaza! İki kişi hayatını kaybetti!
        23 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        23 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        TikTok'un ABD'deki satışı tamamlandı
        TikTok'un ABD'deki satışı tamamlandı
        Yakalanmamak için kadın kıyafetleri giyip, sürekli adres değiştirmiş
        Yakalanmamak için kadın kıyafetleri giyip, sürekli adres değiştirmiş
        Sokak ortasında öldürdü!
        Sokak ortasında öldürdü!
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        Yurtta hava sıcaklığı artacak
        Yurtta hava sıcaklığı artacak
        5 günlük bebeğe hemşire şiddetinde tutuklama kararı!
        5 günlük bebeğe hemşire şiddetinde tutuklama kararı!
        Fenerbahçe'den Beto için resmi teklif!
        Fenerbahçe'den Beto için resmi teklif!
        Aynı gün iki kardeş... Ölüm üzerine gelen ölüm!
        Aynı gün iki kardeş... Ölüm üzerine gelen ölüm!
        Avusturya'da bir inek kaşınmak için sopa kullanıyor
        Avusturya'da bir inek kaşınmak için sopa kullanıyor
        Dursun Özbek'ten transfer sözleri!
        Dursun Özbek'ten transfer sözleri!
        Ahmet Özer'e 6 yıl 3 ay hapis cezası
        Ahmet Özer'e 6 yıl 3 ay hapis cezası
        Ufuk Özkan'a donör bulundu
        Ufuk Özkan'a donör bulundu
        G.Saray'a Avrupa'da dev gelir: Kasasını doldurdu!
        G.Saray'a Avrupa'da dev gelir: Kasasını doldurdu!
        Cüzdanlarda hangi paradan ne kadar var?
        Cüzdanlarda hangi paradan ne kadar var?
        Abraham, Beşiktaş'a veda ediyor: Anlaşma sağlandı
        Abraham, Beşiktaş'a veda ediyor: Anlaşma sağlandı
        Borsada tarihi zirve
        Borsada tarihi zirve
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Yalıkavakspor, Üsküdar Belediyespor maçı öncesi İstanbul'da son antrenmanın...
        Yalıkavakspor, Üsküdar Belediyespor maçı öncesi İstanbul'da son antrenmanın...
        Sipay Bodrum FK, Sakarya maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Sipay Bodrum FK, Sakarya maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Muğla'da Yapay Zeka ve Bilişim Kampı düzenlenecek
        Muğla'da Yapay Zeka ve Bilişim Kampı düzenlenecek
        Üç kuşak mum boyama atölyesinde buluştu
        Üç kuşak mum boyama atölyesinde buluştu
        Muğla'da 4 bin 34 sahipsiz hayvan yeni yuvalarına kavuşturuldu
        Muğla'da 4 bin 34 sahipsiz hayvan yeni yuvalarına kavuşturuldu
        Muğla'da üretilen 22 milyon yerel tohum 81 ildeki üreticilere ulaştırıldı
        Muğla'da üretilen 22 milyon yerel tohum 81 ildeki üreticilere ulaştırıldı