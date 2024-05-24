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        Muğla'da beraber yaşadığı kadını benzin döküp yakarak öldüren kişi tutuklandı

        Muğla'nın Menteşe ilçesinde, beraber yaşadığı kadını, üzerine benzin döküp yakarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 00:16 Güncelleme: 24.05.2024 - 00:16
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        Muğla'da beraber yaşadığı kadını benzin döküp yakarak öldüren kişi tutuklandı
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        Muğla'nın Menteşe ilçesinde, beraber yaşadığı kadını, üzerine benzin döküp yakarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı.

        Düğerek Mahallesi Hafız Gürül Sokak'ta Hasan B, dini nikahla yaşadığı 2 çocuk annesi Hanife Yılmaz'ın üzerine benzin dökerek ateşe verdi.

        Alevler içinde kalan Hanife Yılmaz'ın çığlıklarını duyan evdeki çocukları ve komşuları alevleri söndürdü.

        İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yılmaz, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Ağır yaralanan ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan Yılmaz, daha sonra sevk edildiğini İzmir Bozyaka Eğitim-Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

        Polisin ifadesine başvurduğu Hasan B, Hanife Yılmaz'ın üzerine benzin döküp çakmağı çakarak intihar etmeye çalıştığını öne sürdü.

        Hanife Yılmaz'ın 16 yaşındaki oğlu H.A'nın psikolog eşliğinde verdiği ifadede, evde oturdukları sırada üvey babası ile annesinin bahçede tartıştığını belirterek, "Üvey babam anneme, 'Seni de evi de yakarım' dedi. Çığlık üzerine kardeşimle bahçeye çıktığımızda annemizi yanar vaziyette gördük. Üvey babam annemin yanışını gülümseyerek izliyordu. Komşularımızın yardımıyla alevi söndürdük. Hasan B. bizi ölümle tehdit ederek korkuttuğu için gerçeği sakladık." dediği öğrenildi.

        Gözaltına alınan Hasan B, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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