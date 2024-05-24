Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Marmaris'te 8 düzensiz göçmen yakalandı

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde karadan ulaşımın olmadığı bölgede 8 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 10:40 Güncelleme: 24.05.2024 - 10:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Marmaris'te 8 düzensiz göçmen yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde karadan ulaşımın olmadığı bölgede 8 düzensiz göçmen yakalandı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Marmaris'te karadan ulaşımın bulunmayan bölgede bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları ve ilçe jandarma ekibi yönlendirildi.

        Ekipler, biri çocuk 8 düzensiz göçmeni botla alarak limana getirdi.

        Yabancı uyruklular, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çocuk kavgasında 3 kişi ölmüştü! Sıcak gelişme!
        Çocuk kavgasında 3 kişi ölmüştü! Sıcak gelişme!
        16 yaşında çocuk vahşeti anlattı! "Annem yanarken gülüyordu!"
        16 yaşında çocuk vahşeti anlattı! "Annem yanarken gülüyordu!"
        "Kendini affettirdi"
        "Kendini affettirdi"
        Etkisiz hale getirildi! Tribün lideri dehşet saçtı!
        Etkisiz hale getirildi! Tribün lideri dehşet saçtı!
        Cannes'ın galasına ünlü yağdı
        Cannes'ın galasına ünlü yağdı
        Geri manevra faciası! Adaşı olan torununun ölümüne yol açtı
        Geri manevra faciası! Adaşı olan torununun ölümüne yol açtı
        Harvard yönetimini protesto!
        Harvard yönetimini protesto!
        5 dolara taco satan stand Michelin yıldızı aldı
        5 dolara taco satan stand Michelin yıldızı aldı
        Anne manevra yapıp köpeğe çarpmadı! En büyük acıyı yaşadı!
        Anne manevra yapıp köpeğe çarpmadı! En büyük acıyı yaşadı!
        Cannes âşıkları
        Cannes âşıkları
        Polemik kupa maçına taşındı
        Polemik kupa maçına taşındı
        Beşiktaş kupasını aldı!
        Beşiktaş kupasını aldı!
        Beşiktaş, Avrupa'yı garantiledi!
        Beşiktaş, Avrupa'yı garantiledi!
        SEC'ten Spot Ethereum ETF’ler için yeşil ışık
        SEC'ten Spot Ethereum ETF’ler için yeşil ışık
        Bu resimdeki atı bulabilir misiniz?
        Bu resimdeki atı bulabilir misiniz?
        Japonlar neden obez değil?
        Japonlar neden obez değil?
        "Ortalık karışık"
        "Ortalık karışık"
        Rusya'dan 'Moskova terör saldırısı' iddiası
        Rusya'dan 'Moskova terör saldırısı' iddiası
        Everest'e çıkıp sonra çakıldılar
        Everest'e çıkıp sonra çakıldılar
        İşe iadede 30 işçi kriteri
        İşe iadede 30 işçi kriteri

        Benzer Haberler

        Muğla'da 27 kaçak göçmen kurtarıldı, 8 kaçak göçmen yakalandı
        Muğla'da 27 kaçak göçmen kurtarıldı, 8 kaçak göçmen yakalandı
        Muğla'da beraber yaşadığı kadını benzin döküp yakarak öldüren kişi tutuklan...
        Muğla'da beraber yaşadığı kadını benzin döküp yakarak öldüren kişi tutuklan...
        Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutukland...
        Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutukland...
        Ankara merkezli "Kıskaç-16" operasyonunda Fethiye'de FETÖ şüphelisi yakalan...
        Ankara merkezli "Kıskaç-16" operasyonunda Fethiye'de FETÖ şüphelisi yakalan...
        'Kendini yakarak öldürdü' demişti, gerçeği üvey oğlunun ifadesi ortaya çıka...
        'Kendini yakarak öldürdü' demişti, gerçeği üvey oğlunun ifadesi ortaya çıka...
        Depremzede çocuklar Datça'da ağırlanıyor
        Depremzede çocuklar Datça'da ağırlanıyor