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        Bayram öncesi Muğla'ya tatilci akını; kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

        BODRUM,Datça, Marmaris ve Fethiye gibi turizm merkezlerinin bulunduğu Muğla'ya, Türkiye'nin dört bir yanından Kurban Bayramı tatili için binlerce kişi gelmeye başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 15:55 Güncelleme: 14.06.2024 - 16:00
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        Bayram öncesi Muğla'ya tatilci akını; kilometrelerce araç kuyruğu oluştu
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        BODRUM,Datça, Marmaris ve Fethiye gibi turizm merkezlerinin bulunduğu Muğla'ya, Türkiye'nin dört bir yanından Kurban Bayramı tatili için binlerce kişi gelmeye başladı. Kent girişinde yaklaşık 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

        Kurban Bayramı tatili için yola çıkan sürücüler, Aydın-Muğla kara yollarında trafik yoğunluğu oluşturdu. İstanbul yönünden gelen sürücüler, Menteşe ilçe merkezi girişinde yaklaşık 3 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu. Muğla genelindeki turistik tesislerde doluluk oranının yüzde 90'a ulaştığı öğrenildi. Menteşe uygulama noktasında polis ekipleri, sürücüler ile yolculara broşür dağıtırken, Genel Bilgi Taraması (GBT) da yapıldı. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Burcu Avcı, sürücülere emniyet kemerinin önemi, seyir halinde cep telefonu kullanımının sürüş güvenliği üzerindeki olumsuz etkileri, yakın takip ve aşırı hızın trafik kazaları üzerindeki etkisi konularında bilgilendirme yaptı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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