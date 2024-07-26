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        TCG Kuşadası ve TCG Kumkale, Katar'da görev yapacak

        KATAR Umm Al Houl Deniz Üssü'nde görev alacak olan karakol gemileri TCG Kuşadası ve TCG Kumkale için Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Aksaz Deniz Üssü Komutanlığı'nda görevlendirme töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 15:06 Güncelleme: 26.07.2024 - 15:10
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        TCG Kuşadası ve TCG Kumkale, Katar'da görev yapacak
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        KATAR Umm Al Houl Deniz Üssü'nde görev alacak olan karakol gemileri TCG Kuşadası ve TCG Kumkale için Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Aksaz Deniz Üssü Komutanlığı'nda görevlendirme töreni düzenlendi.

        Katar topraklarında Türk kuvvetlerinin konuşlandırılmasına ilişkin uygulama anlaşması kapsamında Katar Umm Al Houl Deniz Üssü'nde görev yapacak olan TCG Kuşadası ile TCG Kumkale isimli karakol gemileri için görevlendirme töreni yapıldı. Marmaris Aksaz Deniz Üssü Komutanlığı'ndaki tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törende konuşan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin ayrılmaz parçası Türk Deniz Kuvvetleri, bugüne kadar insanlığın huzur ve refahı için küresel tehlikelerin bertaraf edilmesi ile deniz hak ve menfaatlerimizin korunması maksadıyla yürüttüğü harekatlarda, başarısını ve yeterliliğini tüm dünyaya kanıtlamıştır. Deniz kuvvetlerimiz, köklü tarihi, yetenekli personeli, üstün teknolojisi, elde ettiği başarılarla dünyanın önde gelen deniz güçlerinden biri olarak mavi vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizi azim ve kararlılıkla korumaya, üstlendiği uluslararası görevler ile bölge ve dünya barışına önemli katkılar sağlayarak şanlı bayrağımızı dalgalandırmaya devam etmektedir. Gururla ifade etmek isterim ki bahriyemiz, yalnızca çevre denizlerimizde değil, dünya denizlerinde de söz sahibi olan, küresel deniz güvenliğine katkı sağlayan, ülke diplomasisini deniz unsurlarıyla destekleyen, milli silah ve sistemlerin kendi ihtiyaçları doğrultusunda üretilmesine öncülük eden bir kuvvet haline gelmiştir" dedi.

        'SÖZ KONUSU FAALİYETLERE ÖNEMLİ KATKI SAĞLANACAK'

        Oramiral Tatlıoğlu, Türkiye olarak ortak tarihi ve kültürel değerlere sahip oldukları dost ve kardeş Katar ile birlikte tüm Körfez bölgesinin huzur ve esenliğine büyük önem verdiklerini ifade ederek, "Türkiye-Katar ikili askeri ilişkileri kapsamında, bölgesel barışa katkı sağlamak amacıyla Ekim 2015'te Tarık Bin Ziyad kışlasında konuşlanan Türk Kara Unsur Komutanlığı, Aralık 2017'den itibaren Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı adıyla Katar'da askeri eğitim, yardım ve danışmanlık faaliyetlerine başarıyla devam etmektedir. Bu kuvvete, Katar'da yeni oluşturulan Deniz Unsur Komutanlığı'mızın emrinde görev yapacak TCG Kumkale ve TCG Kuşadası karakol gemilerimizin de katılmasıyla icra edilen söz konusu faaliyetlere önemli katkı sağlanacaktır. Türkiye-Katar arasındaki müstesna ilişkiler, deniz güvenliği ve karşılıklı iş birliği kapsamındaki bu görevin katkısıyla daha da derinleşmektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin müşterek olarak yaptığı çalışmalar, eğitimler, tatbikatlarla ortak bilgi, tecrübe ve yetenekleri olabildiğince üst seviyeye çıkarmaktadır. Deniz kuvvetlerimizin önümüzdeki dönemde sunacağı katkılar bu seviyeyi daha da yukarı taşıyacaktır" diye konuştu.

        'GÖREVİNİZDE ÜSTÜN BAŞARILAR DİLİYORUM'

        Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Tatlıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Kahraman Leventler, sizler, Çaka Bey'den Barbaros Hayrettin Paşa'ya; Piri Reis'ten Kılıç Ali Paşa'ya kadar büyük denizcilerimizden aldığınız ilhamla bugüne kadar üstlendiğiniz tüm görevleri başarıyla yerine getirdiniz. Bundan sonra da ülkemizin ve asil milletimizin hak ve menfaatleri için görev ve sorumluluklarınızı hakkıyla yerine getirmeye devam edeceğinize yürekten inanıyor, görevinizde üstün başarılar diliyorum. Türk askerinin farkını, çalışmalarınızla, gayretlerinizle, disiplin ve görev bilincinizle göstereceğinize, Türk Silahlı Kuvvetlerinin şerefli birer mensubu olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da görev ve sorumluluklarınızı layıkıyla yerine getireceğinize, şanlı Türk bayrağını ve ülkemizi gururla temsil edeceğinize yürekten inanıyorum."

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