'Uluslararası İkon Ödülü' Bodrum'da Sharon Stone'a verildi

MUĞLA’nınBodrum ilçesinde, Altın Küre Ödülleri 'Uluslararası İkon Ödülü' dünyaca ünlü aktris Sharon Stone'a verildi. Görkemli ödül gecesinde Stone, yoğun ilgiyle karşılandı.

Temel İçgüdü ve Casino gibi sinemanın kült yapımlarıyla Hollywood'a damgasını vuran dünyaca ünlü aktris Sharon Stone, Altın Küre Ödülleri 'Uluslararası İkon Ödülü'nü Bodrum'da bir otelde düzenlenen törenle aldı. Ödül öncesinde kırmızı halıda yürüyen Stone gazetecilerin sorularını yanıtladı ve daha sonra tören alanına geçti. Sahnede ödül alan Stone burada yaptığı konuşmanın ardından ödülüyle birlikte fotoğraf çektirdi. Davete; Gülse Birsel, Özcan Deniz, Sıla Türkoğlu, Taro Emir Tekin, Şevval Sam, Gülseren Buğdayıcıoğlu, Nesrin Cevadzade dahil olmak üzere sanat ve iş dünyasından birçok isim katıldı. Gecenin sunuculuğunu ise Kerem Bürsin ve Büşra Pekin yaptı.

​'BURADA OLMAKTAN DOLAYI MUTLUYUM' Bodrum’da güzel zaman geçirdiğini söyleyen Sharon Stone, "Daha önce bir kere Bodrum’a geldim. İstanbul’da çok güzel yerlere gittim, harika şeyler deneyimledim. Harika bir takımla ben buraya geldim. Helen Hoehne, Barbaros Tapan ile olmak onlarla beraber bunları deneyimlemek müthiş bir his, burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Tekneyle çok güzel bir gün geçirdik, bir sürü koya gittik. Büyük bir futbol hayranıyım, Beşiktaş formasını giymek benim için onurdu. Mutluyum, güzel zaman geçirdik. Hayırseverlik konularında da sesimi destekleyen Altın Küre’nin çalışmalarıma yıllardır verdiği desteğe minnettarım ve onur duyuyorum" dedi.