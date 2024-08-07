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        Fethiye'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 7 kişinin yaralandığı kaza anı kamerada

        MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişinin yaralandığı kaza, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 23:54 Güncelleme: 08.08.2024 - 00:00
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        Fethiye'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 7 kişinin yaralandığı kaza anı kamerada
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        MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişinin yaralandığı kaza, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

        Kaza, saat 18.00 sıralarında Fethiye - Muğla Karayolu Çamköy Eski Hal Kavşağı’nda meydana geldi. Tuğba C. idaresindeki 06 EHT 614 plakalı minibüs, iddiaya göre aniden şerit değiştirince arkasından gelen Yaşar T. idaresindeki 34 CGE 769 plakalı otomobil çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle minibüs devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada iki araç sürücüsü ile minibüste bulunan 5 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        KAZA ANI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

        Öte yandan, kaza anı çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına an be an kaydedildi. Görüntülerde, şerit değiştiren minibüse, hızlı bir şekilde kavşağa giren otomobilin çarpma anı ve ardından minibüsün devrilmesi yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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