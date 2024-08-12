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        Hasta yakını ile çıkan arbedede kalp krizi geçiren doktor: Hekimliğe devam etmeyeceğim (2)

        SAĞLIKBAKANI SÜRECİ YAKINDAN TAKİP ETTİMuğla İl Sağlık Müdürü Doktor Ali Burak Mülayim, Bodrum'da, aile sağlığı merkezinde hasta yakınlarıyla çıkan arbedede kalp krizi geçiren ve hastanedeki tedavisinin ardından 14 gün sonra taburcu edilen Doktor Mustafa Hürkal Tezvar'ın yaşadığı süreci Sağlık Bakanı Prof.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 21:33 Güncelleme: 12.08.2024 - 21:35
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        Hasta yakını ile çıkan arbedede kalp krizi geçiren doktor: Hekimliğe devam etmeyeceğim (2)
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        SAĞLIKBAKANI SÜRECİ YAKINDAN TAKİP ETTİ

        Muğla İl Sağlık Müdürü Doktor Ali Burak Mülayim, Bodrum’da, aile sağlığı merkezinde hasta yakınlarıyla çıkan arbedede kalp krizi geçiren ve hastanedeki tedavisinin ardından 14 gün sonra taburcu edilen Doktor Mustafa Hürkal Tezvar’ın yaşadığı süreci Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’nun yakından takip ettiğini söyledi.

        Konu ile ilgili açıklamada bulunan Muğla İl Sağlık Müdürü Doktor Ali Burak Mülayim, “Bodrum 5 Nolu Aile Hekimliği Birimli 12 No'lu Ortakent Aile Sağlığı Merkezi’nde 29 Temmuz 2024 tarihinde saat 15.30 sıralarında ateş şikayeti ile gelen 40 yaşlarındaki misafir hastanın kaydı yapılarak muayene için Aile Hekimi Doktor Mustafa Hürkal Tezvar’a yönlendirildi. Muayenehane odasında misafir hasta ve yanında bulunan kız kardeşi ile aile hekimimiz arasında çıkan tartışma sonucu arbede yaşandığı, Komuta Kontrol Merkezi’ne Ortakent Aile Sağlığı Merkezi’nde beyaz kod bildirimi yapıldığı, bir doktorun darp edildiği ve fenalaştığına dair ambulans talebiyle çağrı geldi. Çalışma arkadaşları tarafından hemen vakit kaybetmeden ilk müdahalesine başlanmış, olay yerine intikal eden 112 ambulansı ile hastaneye başarılı bir şekilde nakil edildi." açıklamasında bulundu.

        İl Sağlık Müdürü Mülayim, açıklamasının devamında “Aile hekimimiz, kardiyo pulmoner arrest tanısı ile acil servise kabulü edildiği, hastaya ilk müdahalenin ardından başarılı bir kroner anjiyografi işlemi yapıldığı, hastaya stent takıldığı ve yoğun bakım servisine alındığı bilgisi alındı. Olaya karıştığı iddia edilen şahıslara yönelik adli işlemlerin ilgili makamlarca devam etmekte olduğu bilgisi alındı. Yaşanan üzücü olay ile ilgili Sağlık Bakanlığı’mıza ve valiliğimize bilgi verildi. Sayın Bakanımız Profesör Doktor Kemal Memişoğlu ile Sayın Muğla Valimiz Doktor İdris Akbıyık tarafından hastanın sağlık durumu ve adli süreç yakından takip edildi." dedi.

        DOKTOR BAŞARILI BİR ŞEKİLDE ANJİYO OLDU

        İl Sağlık Müdürü Mülayim, olayı duyar duymaz Doktor Mustafa Hürkal Tezvar’ın durumu hakkında yerinde bilgi almak için Bodrum’a gittiğini ifade ederek, “Ulaştığımda İlçe Sağlık Müdürümüz, Bodrum Devlet Hastanesi Başhekimimiz ve Özel Acıbadem Hastanesi Başhekimi hastanedeydi. Doktor beyin başarılı bir şekilde anjio işleminin tamamlandığı ve tedavisinin yoğun bakımda devam ettiği bilgisini aldık. Sonrasında yoğun bakımda hastane başhekimi ile birlikte yoğun bakımda hekimimizi ziyaret ederek yoğun bakım hekiminden sağlık durumu ve uygulanan ve planlanan tedaviler ile ilgili detaylı bilgi aldık. Bu andan itibaren hem Sayın Bakanımıza hem de Sayın Valimize düzenli olarak sağlık durumu ve adli süreç ile ilgili bilgi verdik. Henüz yakınlarının hastaneye ulaşmadığından hastanede endişe içinde bekleyen çalışma arkadaşlarına başhekim bey ile birlikte bilgi verdik." diye konuştu.

        Muğla İl Sağlık Müdürü Doktor Mülayim, “Yoğun bakım tedavisinin ardından Doktor Mustafa Hürkal Tezvar’ı servise çıktığı ilk gün servis odasında ziyaret ettik. Sayın Bakanımızın selamını ve geçmiş olsun dileklerini ilettik. Bakanımızın, hekimimizin tıbbi durumu uygun olduğu zaman görüntülü konuşmak istediğini ilettik. Kendisini biraz daha iyi hissettiği zaman konuşabileceğini, çok teşekkür ettiğini ifade etti. Sayın Sağlık Bakanımız ve Sayın Valimiz sosyal medya hesaplarından hekimimizin sağlık durumu, adli süreç ve şiddete karşı sağlık çalışanlarımızın yanında bulunduklarına dair paylaşımda bulunmuşlardır. Sağlıkta şiddet, katolog suçlar kapsamındadır. Olay ile ilgili beyaz kod bildirimi yapılmış olup Sağlık Bakanlığımız avukatları tarafından adli süreç takip ediliyor. İddia edildiğinin aksine ilk andan hastamız şifa ile taburcu edildiği ana kadar hekimimizin sağlık durumu Sayın Bakanımız Profesör Doktor Kemal Memişoğlu ve Sayın Valimiz Doktor İdris Akbıyık tarafından yakından takip edildi. Aile hekimimiz Doktor Mustafa Hürkal Tezvar’a bir kez daha geçmiş olsun dileklerimiz iletir, hekimimizin sağlığına kavuşmasında emeği geçen tüm sağlık çalışanlarımıza şükranlarımızı sunarız." ifadelerini kullandı.

        Doktor Mülayim, sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti asla kabul etmediklerini ve her zaman yanlarında olduğu belirtti.

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        Galeri

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