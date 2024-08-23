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        Marmaris'te '5 yıldızlı' öğrenci yurdu

        GENÇLİK ve Spor Bakanlığı, Muğla'nın dünyaca ünlü turistlik ilçesi Marmaris'te üniversite öğrencilerinin yaşadığı barınma sorununu 5 yıldızlı oteli satın alıp, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna çevirerek çözüme kavuşturdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.08.2024 - 13:46 Güncelleme: 23.08.2024 - 13:50
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        Marmaris'te '5 yıldızlı' öğrenci yurdu
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        GENÇLİK ve Spor Bakanlığı, Muğla'nın dünyaca ünlü turistlik ilçesi Marmaris'te üniversite öğrencilerinin yaşadığı barınma sorununu 5 yıldızlı oteli satın alıp, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna çevirerek çözüme kavuşturdu.

        Marmaris'te öğrenim görecek yükseköğrenim öğrencileri için 5 bin 111 metrekarelik alan içindeki 5 yıldızlı, 650 yatak kapasiteli bir otel Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamulaştırıldı. 2009 yılında otel ve buna benzer misafir evi kullanım izni alındığı belirtilen Marmaris İçmeler'de yer alan otel, 1 Eylül itibarıyla öğrencilerin hizmetine sunulacak. 2 blok halinde, 4 bin 800 metrekare kapalı alan bulunan, 2 ayrı girişi olan 155 odalı otelde, yüzme havuzu, kapalı ve açık alan yemekhaneleri bulunuyor. Kamera ve yangın alarm sistemi, yangın merdiveni, otoparkı ve fitnesi salonu bulunan otelin hemen çıkışında otobüs ve minibüs durakları bulunuyor. Otel, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Marmaris Turizm Meslek Yüksekokulu'na yaklaşık 1 kilometre, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'na ise yaklaşık 9 kilometre mesafede bulunuyor.

        'YURT SÖZDE DEĞİL, BİR OTEL KONFORUNDA'

        Konuyla ilgili sosyal medya hesaplarından açıklama yapan AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete, "Artık Marmaris'imizin de bir yurdu var. Her şeyin en iyisini hak eden gençlerimiz için Marmaris ilçemizde 5 yıldızlı bir oteli bakanlığımızın desteği ile kamulaştırdık. 200 kız ve 200 erkek öğrencimizin kalacağı yurt sözde değil, bir otel konforunda. Kayıt dondurmak zorunda kalan ya da çevre ilçelerden gelip giden gençlerimiz için artık yurt sorunu yok. Bu müjdeli haberi öğrencilerimizle paylaşmanın mutluluğunu yaşarken başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile tüm yetkili arkadaşlarımıza öğrencilerimiz adına teşekkür ediyor, gençlerimizin her şeyin en güzelini hak ettiklerini ifade etmek istiyorum" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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