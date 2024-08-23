Marmaris'te '5 yıldızlı' öğrenci yurdu

GENÇLİK ve Spor Bakanlığı, Muğla'nın dünyaca ünlü turistlik ilçesi Marmaris'te üniversite öğrencilerinin yaşadığı barınma sorununu 5 yıldızlı oteli satın alıp, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna çevirerek çözüme kavuşturdu.

Marmaris'te öğrenim görecek yükseköğrenim öğrencileri için 5 bin 111 metrekarelik alan içindeki 5 yıldızlı, 650 yatak kapasiteli bir otel Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamulaştırıldı. 2009 yılında otel ve buna benzer misafir evi kullanım izni alındığı belirtilen Marmaris İçmeler'de yer alan otel, 1 Eylül itibarıyla öğrencilerin hizmetine sunulacak. 2 blok halinde, 4 bin 800 metrekare kapalı alan bulunan, 2 ayrı girişi olan 155 odalı otelde, yüzme havuzu, kapalı ve açık alan yemekhaneleri bulunuyor. Kamera ve yangın alarm sistemi, yangın merdiveni, otoparkı ve fitnesi salonu bulunan otelin hemen çıkışında otobüs ve minibüs durakları bulunuyor. Otel, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Marmaris Turizm Meslek Yüksekokulu'na yaklaşık 1 kilometre, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'na ise yaklaşık 9 kilometre mesafede bulunuyor.