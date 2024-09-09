AK Parti'li Mete: Muğla, golf turizmi ile 12 ay turizm hedefine daha fazla yaklaşmış olacak

AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete, Dalaman ilçesinde, tarıma elverişli olmayan ve denize sıfır yaklaşık 5 bin dönümlük alanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile turizme açılmasının önemli olduğunu belirterek, “Doğal güzellikleri, tarımı, denizi, kumu ve güneşi ile eşsiz bir coğrafya olan Muğla'mız, golf turizmi ile 12 ay turizm hedefine daha fazla yaklaşmış olacak" dedi.

Resmi Gazete'nin 7 Eylül 2024 Cumartesi ve 8944 sayılı kararı gereğince Dalaman ilçesi Kapıkargın Mahallesi'nde yer alan belirli bölgenin 'Turizm koruma-gelişim bölgesi' olarak tespit ve ilan edilmesine ilişkin AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete açıklamada bulundu. AK Parti Muğla İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenleyen Mete, “İl başkanlığı yaptığım dönemden bu yana yakinen takip ettiğim ve bölge turizmi açısından son derece önemli bulduğum bu karar için daha önce defalarca görüşmeler gerçekleştirdik. İlgili bakanlıklarımızın yanı sıra Sayın Cumhurbaşkanımıza da konuyu bizzat arz ettim. Sağ olsunlar bu karar ile Muğla'mıza büyük bir katkı sağlamış oldular. Bölgemizde turizm açısından büyük önem taşıyan ve golf turizmini geliştirme adına da kritik bir adım olan bu karar ile bölgemize nitelikli turistlerin ilgisi daha da artacaktır. Doğal güzellikleri, tarımı, denizi, kumu ve güneşi ile eşsiz bir coğrafya olan Muğla'mız, golf turizmi ile 12 ay turizm hedefine daha fazla yaklaşmış olacak" ifadelerini kullandı.