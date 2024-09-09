Muğla'daki orman yangını kontrol altında; 200 hektar alan zarar gördü (2)
ORMANITÜTSÜ ATEŞİ YAKMIŞ; ARICI GÖZALTINDAMuğla'nın Menteşe ilçesi Sarnıç Mahallesi'nde önceki gün çıkan ve 43 saatlik müdahalenin ardından söndürülen orman yangının arıcıların körükle tütsü yapması sonucu çıktığı belirlendi.
ORMANITÜTSÜ ATEŞİ YAKMIŞ; ARICI GÖZALTINDA
Muğla'nın Menteşe ilçesi Sarnıç Mahallesi'nde önceki gün çıkan ve 43 saatlik müdahalenin ardından söndürülen orman yangının arıcıların körükle tütsü yapması sonucu çıktığı belirlendi. Arıcılık yapan A.Ö. (22), gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Ö., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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