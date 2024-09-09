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        Muğla'daki orman yangını kontrol altında; 200 hektar alan zarar gördü (2)

        ORMANITÜTSÜ ATEŞİ YAKMIŞ; ARICI GÖZALTINDAMuğla'nın Menteşe ilçesi Sarnıç Mahallesi'nde önceki gün çıkan ve 43 saatlik müdahalenin ardından söndürülen orman yangının arıcıların körükle tütsü yapması sonucu çıktığı belirlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.09.2024 - 18:22 Güncelleme: 09.09.2024 - 18:22
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        Muğla'daki orman yangını kontrol altında; 200 hektar alan zarar gördü (2)
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        ORMANITÜTSÜ ATEŞİ YAKMIŞ; ARICI GÖZALTINDA

        Muğla'nın Menteşe ilçesi Sarnıç Mahallesi'nde önceki gün çıkan ve 43 saatlik müdahalenin ardından söndürülen orman yangının arıcıların körükle tütsü yapması sonucu çıktığı belirlendi. Arıcılık yapan A.Ö. (22), gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Ö., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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