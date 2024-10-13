Özgür Özel: CHP adayı, aslan gibi bir Cumhuriyet Halk Partilidir (2)

'DATÇA’YAKIŞA GÖRE YOLLANIYOR PARA, HİZMET YAZA GÖRE İSTENİYOR’

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Muğla programı kapsamında Datça Belediye Başkanlığı ve partisinin ilçe başkanlığını ziyaret etti. Datça İlçe Başkanlığı önünde yaptığı konuşmada yerel seçimlerde Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın en yüksek oyu Datça'dan aldığını belirten Özel, "Datça'nın kış nüfusu 25 bin, yazın 100 bini geçiyor. '150 bini buluyor' diyenler var. Datça'ya kışa göre yollanıyor para, hizmet yaza göre isteniyor. Muğla'da da aynı sorun var. Datça'daki su sorununu da biliyorum. Dedim ki; 'Datçalılar size bir mesaj vermiş büyük bir hizmet ile yüksek bir hizmet bekliyorlar.' Birinci etap çalışmayı bitirdik, 8 mahallenin su sorununu çözdük, ikinci etaba başladı, geri kalanını da çözüyoruz" dedi.

‘GÖZBEBEĞİ GİBİ YER DATÇA’ Özel, Datça'nın dünyanın stratejik deniz noktalarından biri olduğunu belirtip, "Gözbebeği gibi yer Datça. Knidos Antik Kenti var. Ege ile Akdeniz'i ayıran burun, dünyanın en stratejik deniz noktalarından bir tanesi. Tarih boyunca o Knidos Antik Kenti'nin adına kurulan Knidos Derneği bundan 3 yıl önce bana yılın milletvekili ödülünü vermişti. Uzun bir yolculuktan sonra o ödülü almaya gelmiştim. Sonra beni güneş batımına götürdüler. Burada bir dilek dile dediler. Ben Türkiye ile ilgili bir dilek diledim ama yanımdakiler kendimle ilgili bir dileği söyleyip ‘Buraya geldin inşallah bir dahaki sefere Genel Başkan olarak geleceksin’ demişlerdi. Bugün Knidos'a gidemedik ama Datça'ya Genel Başkan olarak geldik" diye konuştu.

'ÜLKEDE 4 GENÇTEN 3'Ü DÜNYANIN BAŞKA ÜLKELERİNDE HAYAL KURUYOR' Özel, Türkiye'deki beka sorunlarından birinin; ülkedeki 4 gençten 3'ünün dünyanın başka ülkelerinde hayal kurduğunu belirterek, "Dünyanın gelişmiş ülkeleri gelecek buralarda hayal kuruyorlar deyip de milleti korkutmak değil amaç. Dünyanın gelişmiş ülkelerinin Türkiye'de hayal kurması normal. Şu Muğla'nın bir ilçesini Allah göstermesin Datça'nın yarısını ver sana Hollanda'nın tapusunu yaparlar. Marmaris'i vermeye kalk Almanya'nın 2 katını versinler. O yüzden onlar burada hayal kurar, vız gelir tırıs gider. Ama esas beka sorunu bu ülkenin gençlerinin dünyanın başka ülkelerinde hayal kurmasıdır. Dünyanın o ülkelerinin burayla ilgili hayal kurması değil. Bu ülkenin 4 gencinden 3'ü dünyanın başka ülkelerinde hayal kuruyorsa, işte beka sorunu odur" dedi.

'MARMARİS'TE VE MUĞLA'DA GENÇ GÜÇLÜ BİR EKİBİMİZ VAR' Özgür Özel, Datça’nın ardından Marmaris’e geçti. Atatürk Caddesi’nde kurulan stantta halka seslenen özel, genç siyasetçilere ve kadın siyasetçilere verdiği öneme değindi. Özel "Marmaris'te ve Muğla'da genç güçlü bir ekibimiz var. Bu partinin gençlere alan açması, kadın siyasetçilere alan açması ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yıllar önce yaptığını cesaretle savunması lazım buna destek veren tüm Marmarislilere tüm seçmenlere teşekkür ediyorum" dedi. Özel, şöyle devam eti:

"'96-97 bin olan Marmaris nüfusu yazın 1 milyon. Bu çok büyük bir güçlük. Çünkü normal şartlarda kış nüfusu ya da kapandık evde saydık ya da Nüfusa Dayalı Kayıt Sistemi'nden baktık ikametini alanlar üzerinden buraya devletin ödenek yollaması, İller Bankası payı yollaması kadar yanlış bir şey yok. Şu an Marmaris'in nüfusunu dijital olarak, baz istasyonları üzerinden, uydu görüntüleri üzerinden, su tüketimi üzerinden yüzde yarım hata olarak tespit edebiliyorsunuz. Yaz ortalaması 1 milyon olan bu kentte 96 bin üzerinden ödenek yollamak aslında bu kenti siyasi tercihi üzerinden cezalandırmak demektir. Türkiye'de yıllar sonra geçtiğimiz yıllarda kanunlaşan bir Türk turistlerden alınan vergi var. Geliyorlar ve Türkiye'ye geldikleri için bir para kesiliyor bu verginin tamamı bütün dünyada o şehrin belediyesine o şehrin hizmetine aktarılırken maalesef Türkiye'de bu verginin de tamamı merkezi yönetim tarafından alınıyor. Yani normalde desteklenmesi gereken buraları cefayı çekiyor turisti yerli yabancı ağırlıyor o turistin verdiği vergiyi bile maalesef iktidar çekip alıyor. Bunlar kabul edilecek işler değil. Çok yakında hızla iktidara geldiğimizde düzelteceğimiz işler" dedi.

'MARMARİS BÜYÜK BİR YANGINLA KARŞILAŞTIK HEPİMİZİN YÜREĞİ YANDI' Özel, "Temmuz 2021'de Marmaris büyük bir yangınla karşılaştı, hepimizin yüreği yandı, Türkiye'nin ciğerleri yandı. Bu yangın da 9 bin 52 hektarlık ormanlık alanı kaybettik. Maalesef o günlerde bu yangınların söndürülmesinde zaafiyet gösterenler, 'Efendim neden uçak yok' deyince 'Bu coğrafyaya uçak değil helikopter lazım' diyenler apar topar uçak kiraladılar. Bir sonraki yıllarda uçak ihaleleri yaptılar. Ama üzerlerine de düşeni tam olarak yapmadıkları için bizim Cumhuriyet halk Partisi'nin dayanışma tekliflerini ellerinin tersiyle ittikleri için İstanbul Büyükşehir'in bununla mücadele için mevcut olan uçaklarla helikopterlerini vaktiyle sattıkları, 'Bu iş tek elden yönetilecek' dedikleri için çok önemli kayıplar verdik. O günlerde Marmaris'e, o ormanlara sahip çıkmaya çalışan kendinden olmayan herkesi düşman ilan ettiler ama bugün görüyoruz ki o gün kaybettiğimiz alanları imara açmaya çalışıyorlar. Denizin kenarına adeta beton kaleler inşa ettiriyorlar" diye konuştu.

'BÖYLE KAFELERİN ARTARAK DEVAM ETMESİNİ BEKLİYORUM' Açıklamaların ardından Marmaris Halk Kafe açılışına katılan Özel, "Beni buraya Halk Kafe'nin açılışı için davet ettiler. Sandım ki bir kurdele keseceğiz ve birkaç söz edeceğiz. Ama görüyorum ki bu bir kafe açılışından çok bir mitinge dönmüş. Burayı mitinge çeviren herkese çok teşekkür ediyorum. Marmaris uzun yıllardır sosyal demokratlar yönetiyor halk kafelerden ilkini de önceki dönem başkanımız Mehmet Oktay başlatmıştı. 2001 yılında 19 Mayıs Meydanı'nda açılmıştı. 2023'te Saman İskelesi'nde Halk Büfesi adıyla ikinci bir mekan oluşturuldu. Şimdi ise yeni Halk Kafe'yi burada Abdi İpekçi Parkı'nda hep birlikte açıyoruz. Bu mekanlar çok daha uygun fiyata çay, kahve, soğuk içecek, poğaça, börek, kurabiye, kek, pasta gibi ürünleri halkımıza özellikle de her şeyin ateş pahası olduğu yabancı turiste göre ayarlandığı bu tip kentlerin kendi sakinlerine, emeklilerine, emekçilerine tayinle gelmiş aynı maaşı alan ama çok yüksek ev kiraları ile muhatap olan öğretmenlerimize, polislerimize ve tüm devlet memurlarımıza önemli katkılar sağlıyor. Bu güzel coğrafyadan yararlanmak, bir çayını kahvesini alıp bu güzel deniz kenarında içmek için illa uluslararası zincirlerin olduğu yerde insanların oturmak zorunda olmadığını gösteren emeklisini emekçisine memuruna gencine sahip çıkan sosyal belediyecilik anlayışına çok uygun yaklaşımlar sağlayan ve bunun için geçmişte ve bugün emek veren belediye başkanlarımızı belediye meclis üyelerimizi yürekten kutluyorum. Böyle kafelerin artarak devam etmesini bekliyorum" dedi.

MARMARİS BELEDİYESİ'NİN HİZMETLERİNİ ANLATTI Marmaris Belediyesi'nin çalışmalarından bahsederek sözlerine devam eden Özel "Marmaris özelinde 1200'den fazla aileye destek yardımında bulunuyor. İlçedeki okullarda bakım onarım yapıldı. Bahçeler düzelendi. Türkiye'deki okullarda yaşanan hijyen sorunu yazdan yapılan çalışmalar sayesinde Marmaris'teki okullarda yaşanmadı hala daha hangi okulun bir ihtiyacı varsa Marmaris Belediyemiz Temizlik için hijyen için kapsısı açık. Okul müdürlerinin telefonlarına telefonumuz açık. İlçemizin eğitimden sorumlu ilçe yönetimindeki arkadaşlarımız okulları talimatımızla ziyaret ediyorlar. Ayrıca Kapalı Pazar yerindeki sıcaklık sorunumuz giderildi. Yat limanı bölgesindeki esnafın eşya taşıyabilmesi için 24 saat çalışan elektrikli araçlar hizmete sokulmuş, çocukların oynayabilmesi için mahallelerin her birine park yapılmış ve planlanmıştır. 1997 yılında İsrail'in Aşkelon Belediyesi ile yapılan mutabakat dondurulmuştur. Kardeş belediyecilik uygulamaları bizim kardeşimiz Filistinlilere bu zalim sürdükçe bakıldı İsrail'in geri çekileceği yok o protokolde iptal edildi" dedi.