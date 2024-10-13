Özgür Özel: CHP adayı, aslan gibi bir Cumhuriyet Halk Partilidir (3)

'İKTİDARAGELDİĞİMİZDE DEVLET PLANLAMA AJANSI YENİDEN KURULACAK'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Muğla programının son bölümünde Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Muğla Planlama Ajansı (MUPA) Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'ndeki toplantıda konuşan Özel, iktidarın cumhuriyetin tüm kazanımlarını yok etmek için harekete geçtiğini belirterek, "Devlet Planlama Teşkilatı'nı yok etti. Biz, planlı kalkınmanın önemini biliyoruz. Yerel yönetimlerdeki bu çalışmaları, gelecekte iktidarımızda yapacağımız çalışmalar anlamında önemli buluyoruz. Başkanımız Ahmet Aras bize bu fikirle geldi. Bu ajansın kurulmasını doğru bulduk. Çünkü Muğla çok önemli ve büyük bir coğrafya. Ajans, diğer kentlerle iş birliği içinde çalışacak. Türkiye'yi yönetirken de planlamanın çok önemli olduğuna inanıyorum. Bunu yapılmasını tüm belediye başkanlarımdan ben istedim. Hemen harekete geçen Ahmet başkanıma teşekkür ediyorum. Muğla'nın kronik ve ekonomik sorunları var. Bunlar, ancak ve ancak iyi planlama ile çözülebilir. Muğla kış nüfusuna göre devletten ödenek alıyor. Kıyılar ne de olsa CHP'de diye para göndermiyorlar. Bu kötü niyetli bir anlayış. Belediyelerimiz bu şekilde güçsüzleştiriliyor. Türkiye'de iktidara geldiğimizde Devlet Planlama Ajansı yeniden kurulacak. İktidara geldiğimizde cefasını çeken ama sefasını sürmeyenler hak ettiklerini alacaklar" dedi.

'ESKİYE GÖRE KADIN VE GENÇLERE DAHA ÇOK GÖREV VERDİK' Özel şöyle devam eti: "Muğla'nın bundan sonrasını, neler yapılacağını konuşacağız. Elimizde dünyanın en güzel kentlerinden biri var. Marmaris'in yarısını verin, size Hollanda’yı verirler. Muğla paha biçilemez bir kent. Buranın imarı nasıl, kent suçları nasıl, ranttan nasıl korunmuş diye bakarsanız, Muğla'yı bugüne taşıyan sosyal demokratlara, eski belediye başkanı Osman Gürün'e teşekkür ederim. Osman Gürün'ü aşamadıkları için MUÇEV'i kurdular. Son genel seçimde bu ülkeye bir travma yaşattık. Bunun kırgınlığı, küskünlüğü vardı. Son yerel seçimlerde bir heyecan yarattık. Halkı da bu heyecana ortak ettik. Genç ekiple birlikte çalıştık. İktidarın kapısını açacak 3 kilit vardı. Atatürk'ün ülkeyi emanet ettiği gençlik anahtarını soktuk ve açıldı. Ön seçim yaptık, eskiye göre kadın ve gençlere daha çok görev verdik. İkinci anahtarımız ise görev verdiğimiz kadın sayısını artırmak oldu. Muğla'da da şu an 1 kadın belediye başkanımız var. İlerleyen süreçte bu sayı artacak. Muğla'da ve tüm ülke kadınlarını Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapmaya davet ediyorum. Üçüncü anahtarımız ise bilime verdiğimiz önem oldu" diye konuştu.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ta toplantının açılışında yaptığı konuşmada, "MUPA, mış gibi yapılan bir iş değildir. Biz, gazetelerde yer alalım, çalışıyormuş gibi görünelim diye bir şey yapmıyoruz. Halkın ihtiyaçlarına dönük çalışmalar yapıyoruz. Bir dahaki dönem de görevimize devam edelim diye adım atmıyoruz. Tamamen halkçı ve kamucu yaklaşımlarla hizmet edeceğiz. Aksini yapanı bu belediyede barındırmam. Aldığımız ve alacağımız kararlar, bu fikir ocağında yetişecek. Sadece belediye içinde değil, Muğla'da, bölgede etkin bir ajans kuruyoruz. Bunu yapmamız lazım. Bu hükümet ilk olarak Devlet Planlama Teşkilatını kapattı. Veriye dayanmayan bir yönetim düşünülebilir mi? Her şey akla, bilime dayandırılmalıdır. Planlama Ajansı’nın kurulma amacı da budur. MUPA, sadece belediyenin bir kuruluşu değil, Muğla'nın kuruluşudur."