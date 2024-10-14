Fethiyespor seriye bağladı
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda 1461 Trabzon'u 1-0 yenen Fethiyespor tırmanışa geçti.
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda 1461 Trabzon'u 1-0 yenen Fethiyespor tırmanışa geçti. Önceki hafta da evinde Karaköprü Belediyespor'u aynı skorla mağlup eden Fethiyespor, bu sezon ilk kez 2'de 2 yaptı. Seri galibiyetlerin ardından 10 puana yükselip Play-Off potasına yaklaşan Ege ekibinde Teknik Direktör Selahaddin Dinçel çıkışlarını sürdüreceklerini söyledi. Sezona istedikleri gibi başlayamadıklarını ancak takımın artık yükselme sürecine girdiğini belirten deneyimli teknik adam, "Son 2 maçımızı kazandık. Son 3 maçta ise 7 puan aldık. İyi bir konuma gelmek için galibiyet serilerimizi sürdürmeliyiz" dedi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.