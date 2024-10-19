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        Fethiyespor evinde oynayacak

        TFF2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta 1461 Trabzon'u deplasmanda 1-0 yenip 2'de 2 yapan Fethiyespor yarın evinde Adana 01 FK takımı ile kozlarını paylaşacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 10:11 Güncelleme: 19.10.2024 - 10:11
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        Fethiyespor evinde oynayacak
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        TFF2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta 1461 Trabzon'u deplasmanda 1-0 yenip 2'de 2 yapan Fethiyespor yarın evinde Adana 01 FK takımı ile kozlarını paylaşacak. Fethiye İlçe Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada Emre Kaan Çalışkan görev alacak. Fethiyespor teknik direktörü Selahaddin Dinçel, sahalarında kayıp yaşamak istemediklerini belirterek, "Son haftalarda kazanarak iyi moral depoladık. Adana 01 FK maçında da aynı hedef için sahada olacağız. Rakibimi yendiğimiz takdirde üst sıralara iyice yaklaşırız" yorumunu yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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