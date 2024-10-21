Muğla'daki orman yangını 4'üncü gününde (2)

Muğla'nın Menteşe ilçesinde 18 Ekim'de saat 03.30 sıralarında çıkan orman yangını, havadan ve karadan 79 saat süren müdahalenin ardından bugün 10.30 itibariyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.