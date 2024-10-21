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        Muğlaspor ilk mağlubiyetle yıkıldı

        TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 6 haftayı namağlup 4 galibiyet, 2 beraberlikle lider geçen Muğlaspor, bu sezon aldığı ilk yenilgiyle zirveden indi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 12:39 Güncelleme: 21.10.2024 - 12:39
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        Muğlaspor ilk mağlubiyetle yıkıldı
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        TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 6 haftayı namağlup 4 galibiyet, 2 beraberlikle lider geçen Muğlaspor, bu sezon aldığı ilk yenilgiyle zirveden indi. Profesyonel lige 3 yıl sonra dönmesinin ardından oluşturduğu kadroyla sezona çok iyi başlayan Muğlaspor'un yükselişi Nevşehir Belediyespor deplasmanında fren yaptı. 10 kişi kalan rakibi karşısında galibiyet ararken 90+8'inci dakikada kalesinde golü gören Muğla, 1-0'lık yenilgiyle şoke oldu. Bu skorla 14 puanla üçüncülüğe gerileyen Muğlaspor, koltuğu 16 puana ulaşan Silivrispor ve Uşakspor'a kaptırdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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