Muğlaspor ilk mağlubiyetle yıkıldı
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 6 haftayı namağlup 4 galibiyet, 2 beraberlikle lider geçen Muğlaspor, bu sezon aldığı ilk yenilgiyle zirveden indi.
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 6 haftayı namağlup 4 galibiyet, 2 beraberlikle lider geçen Muğlaspor, bu sezon aldığı ilk yenilgiyle zirveden indi. Profesyonel lige 3 yıl sonra dönmesinin ardından oluşturduğu kadroyla sezona çok iyi başlayan Muğlaspor'un yükselişi Nevşehir Belediyespor deplasmanında fren yaptı. 10 kişi kalan rakibi karşısında galibiyet ararken 90+8'inci dakikada kalesinde golü gören Muğla, 1-0'lık yenilgiyle şoke oldu. Bu skorla 14 puanla üçüncülüğe gerileyen Muğlaspor, koltuğu 16 puana ulaşan Silivrispor ve Uşakspor'a kaptırdı.
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